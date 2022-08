CAMEROUN :: Lions indomptables : Comment One All Sports a déplumé Le Coq sportif :: CAMEROON

Malgré les cris d’orfraie et les mises en garde de l’habilleur français dont le contrat le liant à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a été résilié, l’instance a décidé de faire confiance à la firme américaine réputée en Formule 1.

Contrepied parfait. Au moment où certains observateurs présentaient Adidas, Nike ou Puma comme nouvel habilleur des sélections nationales du Cameroun, la Fécafoot a décidé d’accorder ce privilège à une firme américaine. « La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que la société One All Sports a été retenue par la commission ad-hoc mise sur pied dans le cadre de l’appel d’offres international en vue du recrutement du nouvel équipementier de la Fécafoot », lit-on dans le communiqué signé par Benjamin Pondy, directeur marketing et communication de l’instance faîtière du football camerounais.

Bon à savoir, cette dernière et l’équipementier One All Sports « vont s’engager dans une convention d’une durée de trois ans. Dans le cadre de l’exécution de cette convention, qui a d’ores et déjà été approuvée par le Comité exécutif de notre instance, le nouvel équipementier s’engage à verser à la Fécafoot une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants. Le partenariat comporte également un engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un Bus de standing VIP pour les Lions Indomptables du Cameroun ».

Orientation stratégique

Et ce n’est pas tout. Le nouvel équipementier s’engage également à « rendre disponible, et à des prix raisonnables, des équipements destinés aux fans des équipes nationales ». Alors que le caractère confidentiel exigé par One All sport fait jaser, Richard Emmanuel Tong pense que ce contrat sera bénéfique pour le Cameroun. « En signant avec les Lions indomptables, One All Sport serait en train d’apporter au pays de Roger Milla, un soutien financier obtenu auparavant, voire six fois ce que Puma payait. Loin d’être donc une simple opération de marketing, il s’agit d’une orientation stratégique pour le nouveau sponsor technique de la Fecafoot », explique l’Expert en gestion des organisations sportives, précédemment directeur marketing de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC).

Malgré la confidentialité exigée par l’habilleur des Lions indomptables, le lanceur d’alerte Paul Chouta dit avoir obtenu les détails de ce contrat. « Selon l’entourage du directeur de cabinet du président de la Fécafoot, Camille Loé, One All Sports va verser environ 1,2 millions d’euros par an à la fédération camerounaise de football, soit 3,6 millions d’euros sur la durée du contrat de trois ans. D’autres clauses prévoient des pourcentages sur la vente des équipements et autres gadgets des sélections nationales avec un minimum garanti de 200 000 euros », écrit-il sur son compte Facebook.

David Mendelsohn, fondateur de cette firme américaine réputée pour habiller certaines équipes de Formule 1 ou encore de moto mettait déjà les choses au clair dans un entretien qui date de 2018 et publié à nouveau par nos confrères de actucameroun.com. « Nous sommes une marque de vêtements B2b-B2c, spécialisée dans les vêtements automobiles et les vêtements d’équipes. One All Sports a été conçu à l’arrière de l’usine de confection de notre fabricant Jingzhu International Co, située Danyang en Chine », confiait-il.

Avec la désignation de ce nouvel équipementier des Lions indomptables, il ne reste plus qu’à attendre la réaction du Coq Sportif qui promettait d’engager des poursuites judiciaires à son remplaçant et à la Fécafoot. Affaire à suivre !