CAMEROUN :: Brooombook , la solution pour une rentrée scolaire facile :: CAMEROON

Les tracasseries s’arrêtent aujourd’hui grâce à l’entreprise camerounaise Evo Solutions. Désormais, les parents n’ont plus de soucis à se faire concernant l’acquisitions des différents manuels scolaires de leurs enfants. En effet, Evo Solutions a mis sur pied un moyen pour simplifier les préparatifs de la rentrée scolaire 2022/2023 aux différents parents d’élèves. D’après le responsable qualité de Brooom Book, la campagne lancée par Evo Solutions veut réduire les tracasseries liées aux préparatifs de la rentrée scolaire. Le principe est simple selon lui : « Nous contactons les parents, ils mettent à notre disposition des manuels scolaires, nous faisons les courses pour eux concernant les manuels et nous leur livrons en 24 » expliquait-il pour démontrer à quel point tout devient facile grâce à Broom Book

Lancée par la Conciègerie Brooom de l’entreprise Evo Solutions, le concept « Rentrée facile avec Brooom Book » est jusqu’ici un moyen idéal pour commander des manuels scolaires et se faire livrer à domicile, ou n’importe où en fonction des parents. Tout est très simplifié car les commandes se font au 8098, un numéro disponible tous les jours ouvrables et fonctionnel depuis juillet 2022 dans les villes de Douala et Yaoundé. Patrick Hervé Meli, le responsable Marketing de Brooom a expliqué face à la presse il y’a quelques jours que l’entreprise a dû nouer des partenariats avec des maisons d’éditions, un réseau d’éditeur, des librairies et des supermarchés dans les deux villes sollicitées pour pouvoir réussir ce pari et offrir une expérience particulière aux parents tout en améliorant leur quotidien. « C’est une vision que nous sommes en train de construire sur des services qui vont se dévoiler au moins sur un an. Brooom Book est la première étape. Les autres sont en plein chantier. L’idée était des proposer des services aujourd’hui qui permettent à tout le monde d’améliorer son quotidien de manière utile et significative » a-t-il déclaré.

Spécialisée dans le digital, Brooom Book permet également aux apprenants d’avoir accès aux contenus éducatifs adaptés et mis à jours via la consigne des tablettes éducatives à 4 000 FCFA par mois ou un abonnement trimestriel à travers le programme digital Hub. Les différentes tablettes utilisées permettent de couvrir le programme scolaire du Cameroun à travers ses différents contenus. Pour

Il faut noter que c’est un surplus qui arrive car, l’intention principale de Brooom Book est de faire évoluer ce qui existe déjà et c’est ce que le responsable Qualité de l’entreprise Jean Daniel Tchendjou souligne : « Nous souhaitons apporter une évolution à ce qui se fait déjà(….) se rassurer que sur le plan qualitatif , les abonnés, les consommateurs, nos partenaires ont un service de qualité et qu’ils sentent que c’est différent de ce qu’ils ont déjà ailleurs ». En gros, l’objectif n’est pas de changer les habitudes mais faire évoluer celles-ci en proposant des innovations. Et Prosper Ndok le responsable commercial met tout le monde en confiance et est plus que rassurant puisqu’il souligne que la mise sur pied de ces tablettes intelligente a été faite avec la complicité et l’expertise des enseignants camerounais chevronnés qui ont offert du contenu adaptés et intéressants. Désormais tout sera facile et fluide avec Broom Book…