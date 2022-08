CAMEROUN :: Africa Empowerment donne une boussole professionnelle aux jeunes :: CAMEROON

A travers son concept de job talk , l’organisation veut accompagner les jeunes à entreprendre mais aussi à trouver du travail

« Gagner de l’expérience professionnelle tout en se faisant de l’argent » c’est sous ce thème que s’est déroulé le job talk du mercredi 10 août dans la salle de conférence du Gicam.

Un thème qui à lui seul présente deja la vision des initiateurs du concept.

Il est question ici de ramener des seniors qui ont plus de 20 ans d’expérience afin que ceux ci puissent expliquer aux jeunes , partager avec eux des outils , des approches et des méthodes qui leur permettent de mieux se comporter, développer un Mindset positif pour facilement décrocher un travail mais aussi les accompagner à entreprendre.

Pour la session de ce mercredi 10 Aout , les jeunes venus en grand nombre ont eu droit à de véritables cours magistraux de la part du coach Andre Hot et du docteur Thierry Nyamè. Ces derniers les ont entretenu respectivement sur : « connaissance de soi , bilan de compétences et personnal branding » ; « réussir son insertion professionnelle grâce à l’entreprenariat ».

Pour le coach Andre Hot la plus grande problématique n’est pas l’entrepreunariat mais plutôt comment accéder à son premier emploi. C’est dans cette lignée qu’il partagé des expériences pour permettre aux étudiants et autres chercheurs d’emploi de trouver en eux le métier qui leur correspond le mieux et ce n’est qu’à partir de cette base qu’on peut commencer à se lancer à la recherche d’un emploi. Autant d’outils et de méthodes qui ont vraiment convaincu et armé les jeunes participants au Job talk comme le souligne Aristide Fonkou au terme des échanges. « je suis plutôt satisfaite de ce séminaire puisque venue pour acquérir des compétences en entrepreneuriat je me suis rendu compte de mes manquements et j’ai pu apprendre comment me comporter à l’avenir surtout dans un domaine comme l’organisation du Cv. Je ne savais pas formuler un cv, maintenant je repars avec beaucoup de stratégies pour faire un cv intelligent et mieu postuler pour un emploi ».

Une satisfaction que partage Joseph Kuate dans un esprit différent « la satisfaction de mon équipe et moi est celle de voir des personnes qui sont parfois mal orientées et même égarées , entrain d’emprunter désormais les bonnes voies qui va leur permettre de se réaliser et naturellement de faire briller le Cameroun et même l’Afrique »