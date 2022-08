49 militaires ivoiriens incarcérés au Mali:Le communiqué du procureur de la République de Bamako

Le procureur de la République de Bamako a publié, le dimanche 14 août 2022, un communiqué officiel annonçant le placement sous mandat de dépôt des 49 militaires ivoiriens.

Ces militaires sont poursuivis pour les faits « de crimes d’association de malfaiteurs, d’attentat et complot contre le gouvernement, d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, de détention, port et transport d’armes de guerre et de complicité de ces crimes ».

L'intégralité de ce communiqué en dessous