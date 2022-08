CAMEROUN :: Les premiers mots de « One All Sports » :: CAMEROON

Le nouvel équipementier des lions indomptables s’est exprimé sur sa collaboration avec la Fecafoot.

Il y’a quelques jours la fédération camerounaise de football dévoilait par voie de communiqué le nom du nouvel équipementier des sélections nationales de football.

One All Sport , un nom pas très connu du grand public mais surtout du monde du football était l’heureux élu au terme d’un processus de désignation qui a duré plusieurs semaines.

Si la fédération camerounaise de football a annoncé cette collaboration nouvelle comme étant très fructueuse mais surtout comme étant la plus lucrative de l’histoire des lions indomptables, on n’avait pas encore la version de l’autre partie.

C’est faut depuis ce samedi 13 août date choisie par le top management de One All Sport pour s’exprimer sur cette collaboration naissante avec la Fecafoot.

Dans leur communiqué de circonstance on peut entrevoir tout l’enthousiasme qui anime cet équipementier qui fait ses premiers pas dans le milieu du football.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'une des équipes les plus emblématiques du football mondial. Nous sommes impatients d'apporter notre créativité, notre innovation et notre service au beau jeu » ont-il mentionné dans leur communiqué.

Un message qui laisse entrevoir de belles perspectives pour les deux entités que sont la Fecafoot et One All Sports.