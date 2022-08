CAMEROUN :: Mère et fils: Rencontre entre Samuel Eto’o et Mme Marie Bala Biloa :: CAMEROON

Samuel Eto’o Président de la FECAFOOT et Mme Marie Bala Biloa, Présidente des Bayam Selam du Cameroun.

Alors que les Bayam Selam s’apprêtent à livrer un match lors de la fête de l’intégration nationale armée et nation au stade annexe n°1 du stade omnisports de Yaoundé, dont le coup d'envoi est donné par le Ministre de la promotion de la femme et de la famille, le Président de la FECAFOOT Samuel Eto’o fait une visite surprise à sa mère Mme Marie MBala Biloa.

Entre le Président de la FECAFOOT Samuel Eto’o Fils et Mme Marie Mbala Biloa c'est une histoire ancienne. L’Association des Ballam Selam du Cameroun et de la diaspora soutiennent la candidature de Samuel Eto’o à la FECAFOOT lors des élections du Président de l'instance faîtière du football camerounais.

Treize ans jour pour jour que l'Association des Ballam Selam du Cameroun avait choisi l'international footballeur Samuel Eto'o Fils comme leur mascotte. L'ASBY est reconnue d’Utilité Publique par Décret Présidentiel No 2016/478 du 22/11/2016, Membre du Comité Consultatif de la Société Civile auprès d’ONU FEMMES, Membre du Comité National Femmes et Normalisation de l’Agence des Normes et de la Qualité, Membre de l’Afrique Centrale du Comité Exécutif de Suivi AFAWA-GGS BAD, Protégée à l'OAPI n°51 971 du 31 Juillet 2006. L'ASBY compte 3 millions de membres à travers le monde.

L'ASBY avait choisi dans toute l'Afrique deux génies du football, l'actuel Président du Libéria Georges Weah et le Goaliador Samuel Eto'o qui sont les figures des personnalités imprimées sur le tissu que les membres de L'ASBY arborent.