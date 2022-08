CAMEROUN :: Mtn lance Mtn serenity :: CAMEROON

Le nouveau produit de l’entreprise de téléphonie mobile a été présenté au public et à la presse le jeudi 17 Aout 2022.

C’est la salle de conférence de l’hôtel Krystal palace de Douala qui a servi de cadre à la cérémonie de présentation de l’offre Mtn serenity.

Devant un parterre d’invités constitué de partenaires, de clients et de journalistes, le top management de Mtn Cameroun a pris le soin d’expliquer l’importance de ce nouveau produit qui va plonger la compagnie dans une nouvelle dimension.

A en croire Franck Gerrard Kom , Général manager de entreprise business chez Mtn « Le produit Mtn serenity comme son nom l’indique vient apporter la sérénité à nos clients et sur le marché camerounais en digitalisation et en apportant la sécurité de nos propriétés et de l’investissement de nos entreprises ». C’est donc une solution intelligente basée sur l’intelligence artificielle de télésurveillance de Mtn.

Depuis sa position de leader en Afrique en termes de solutions digitales, Mtn a décidé d’investir un peu plus dans ces solutions digitales en y apportant cette couche de sécurité. Il n’est plus besoin de grosses ’infrastructures ou de grands moyens pour avoir depuis une tablette ou un téléphone la possibilité de voir où sont installés des objets de valeur.

Un dispositif qui sous d’autres cieux coûte extrêmement cher mais que Mtn mets à la portée des camerounais à partir de 99.000 fcfa.

Alors qu’on était habitués à voir Mtn seulement sous le prisme d’ un opérateur de téléphonie mobile classique , aujourd’hui la compagnie a entamé une transition vers les solutions digitales et autres solutions de technologies. c’est donc dans cette lancée qu’arrive Mtn serenity. « Nous apportons une solution basée sur la très grande infrastructure et le meilleur réseau existant au Cameroun .

En plus donc de cette connexion internet nous apportons une couche d’intelligence qui permet de contrôler à distance son domicile, son entreprise où sa boutique en recevant des alertes à chaque fois qu’il y’a un événement. Les données enregistrées sont stockées de manière locale et vous seul êtes capables d’y avoir accès en les téléchargeant. » ré précise Franck Gerard Kom

Une solution qui va sans doute réduire le taux de cambriolage et de vol tel qu’évoqué par certains chefs d’entreprises présents au lancement de ce produit.