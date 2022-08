CAMEROUN :: MICHELLE COLETTE NGANGUE : LA JOURNALISTE AU DOUBLE-PRIX :: CAMEROON

La journaliste, présentatrice de l'émission « Entre Nous mesdames » sur les antennes du poste national de la Crtv , Michelle Colette Ngangue, épse Nya, a été récompensée par l’Onu femme et par le Minproff pour la qualité de ses productions journalistiques.

A tout seigneur, tout honneur. Michelle Colette Ngangue, épse Nya, a été reçue le 10 aout dernier par le directeur général de la Crtv, Charles Ndongo, à l’effet de lui présenter ses sésames.

Il s’agit de son diplôme d'excellence, en reconnaissance de sa contribution à l’amélioration de la condition et du statut de la femme au Cameroun, décerné par le ministère de la Promotion de la femme et de la famille (minproff) ; et son prix, reçu lors des Awards de la prise en compte de l'équilibre hommes-femmes dans les médias au Cameroun, remis par Onu Femmes.

Au cours de la rencontre, l’épouse du journaliste culturel et animateur à la Cameroon radio television(Crtv), Eric Christian Nya, a été félicitée par sa très haute hiérarchie, qui l’a par ailleurs exhortée à continuer dans la même lancée et au-delà, à faire rayonner le nom de l’entreprise médiatique, à capitaux publics.

La récompense vient au bout de l’effort. Les productions journalistiques qui l’ont conduite à ce stade de reconnaissance, portaient essentiellement sur l'exercice ou les violations des droits des femmes, notamment la participation politique, les violences spécifiques faites aux femmes et tout sujet d'actualité pertinent relatif aux droits des femmes.

« Une belle reconnaissance pour marquer l’excellence de son parcours professionnel, son dynamisme, la motivation, sa résilience sans faille dont elle fait preuve au quotidien », déclare son époux. Il conclut qu’il est heureux de lui adresser « mes plus vives et sincères félicitations. Les enfants et moi, on t'aime très fort chérie et nous te souhaitons le meilleur ».

La moisson a été importante pour la Crtv. Charles Ndongo l’a reçue avec d’autres lauréats en l’occurrence; Tchonko Becky Bessong et le directeur des antennes Radio de Crtv, Valery Dikos Oumarou.

Michelle Ngangue épouse Nya est titulaire d'une Licence en communication, obtenue à l'Université de Douala. Elle occupe la fonction de chef de service Production et adaptation des projets Trans média à la Crtv.