«One all sports est un site en ligne de flocage des équipements sportifs et non un équipementier »

Dans le domaine du marketing sportif, la valeur d'une sélection nationale s'évalue au prestige de l'équipementier qui l'accompagne. C'est ainsi, que les meilleures équipes de football du monde sont la chasse gardée des équipementiers prestigieux comme PUMA et NIKE. Connaissant ce milieu , je crains que ce site ne puisse pas débourser une somme de 50 millions pour se faire connaître à travers les lions indomptables. Avec PUMA , la Fecafoot recevait près de 6 milliards sur 4 ans . La santé financière de ce site ne peut pas garantir le versement d'une prime plus élevée . Je suis curieuse de connaître l'identité de celui qui veut brader l'image de marque des lions indomptables du Cameroun . Je suis convaincue qu'à l'absence d'un équipementier de prestige , la Fecafoot pouvait créer une ligne d'équipements , au lieu de servir la honte au quintuple vainqueur de la coupe d'Afrique.