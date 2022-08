CAMEROUN :: Sugar daddies :: CAMEROON

Pourquoi aller chercher les vieux Blancs sur internet, alors que nous-mêmes nous avons déjà une population assez vieillissante ? Hein ? Voilà un peu pourquoi les jeunes Camerounaises se sont jetées sur les sugar daddies…

Sugar money

Qu’on se le dise hein, la première raison pour laquelle une jeune Camerounaise va accepter de flirter avec un homme qui a trois fois son âge, c’est d’abord pour son argent !

Parce que si tu n’as pas d’argent et que tu viens courtiser une demoiselle que tu dépasses de quarante-deux ans, on va appeler cela la sugar sorcellery ! D’ailleurs si une adolescente accepte de sortir avec un type qui a déjà les cheveux blancs et qui ne lui donne presque rien, il faudra effectivement qu’elle aille rapidement se faire laver au village…

L’argent est le moteur de toutes les relations « amoureuses » transgénérationnelles. L’argent est la seule qualité affective qu’un sexagénaire possède. L’argent est le seul motif pour lequel une cameruineuse va accepter de s’afficher en public avec mon ami Pierre La Paix Ndamè, mais curieusement elle va tenter de nous faire accroire qu’il ne s’agit pas là de la prostitution.

Sugar security

Les hommes âgés ont quand même un minimum de qualités dans une relation extraconjugale (généralement ils sont mariés), c’est-à-dire qu’ils apportent un minimum de sécurité à la fille. Ils ne sont pas comme les jeunes d’aujourd’hui qui bavardent beaucoup-beaucoup dans tes oreilles, et qui finalement ne te disent même rien de bon. Au contraire les vieux sont toujours prompts à t’écouter, à te soutenir, à te faire de petits cadeaux et de grandes surprises de temps en temps, bref, à te donner de l’argent !

Les hommes âgés sont le genre de personnes qui logent leur petite amie dans un appartement moderne à l’intérieur des beaux quartiers. Ce sont des « mecs » qui te rassurent, et qui prennent bien soin de tes petits problèmes personnels (ton lait de toilette, ta coiffure, tes cotisations, etc). Ce sont des gens qui assurent ton avenir en te payant ta scolarité ou en te fournissant un travail parfaitement stable. Et puis, si on y réfléchit bien, qu’est-ce que les femmes demandent en général ? Tout ce qu’une Camerounaise recherche dans la vie c’est de tomber sur un homme qui lui garantit un minimum de confort et de sécurité.

Sugar facility

Les facilités alors, c’est grave ! Déjà que c’est très facile de demander de l’argent à ton sugar daddy, puisqu’il ne va même pas vérifier la raison pour laquelle tu lui as demandé cet argent. Déjà qu’il sait qu’il ne sert pratiquement qu’à cela, et que tu ne « l’aimes » que pour ça. Déjà qu’il n’est pas envahissant comme les garçons de ton âge qui passent leur temps à surveiller ton téléphone et à contrôler tes sorties, et pourtant ils ne connaissent même pas le prix d’un simple sac à main ou bien d’une paire de ballerines. Les hommes plus âgés sont apaisants, même s’ils sont relativement moins excitants. Ils ne sont pas mécaniquement attirés par l’acte sexuel à chaque seconde, et d’ailleurs quand ils montent sur toi cela ne dure effectivement que quelques secondes…

Quoi de plus facile donc, hein ? Un homme qui ne te surveille pas, qui ne te chauffe pas les fesses, qui ne te parle que de tes propres problèmes et qui te donne toujours l’argent chaque fois que tu lui en demandes, hein ? Vous voulez même exactement quoi au juste ?

Sugar mummies

Je vous ai dit que les sugar daddies étaient généralement mariés, et que c’est pour ça qu’ils nous logeaient dans des appartements très bien meublés. Surtout que leurs vieilles épouses ne devaient absolument pas connaître notre existence, mais quand cela arrivait on était parfaitement capables de les remettre correctement à leur place.

Les sugar mummies sont des femmes qui vivent le calvaire, mais qui supportent malheureusement seules cet enfer. Elles ont bien compris que leur vieux compagnon préfère dorénavant consommer la « chair fraîche », mais elles ne peuvent plus le quitter parce qu’elles ont déjà de nombreux enfants avec lui (et surtout parce qu’il faut attendre le partage de l’héritage). Elles se retrouvent souvent en train de se disputailler avec de jeunes midinettes qui pourraient être leurs propres fillettes, et avec qui elle partagent involontairement le même appareillage testiculaire. Elles sont frustrées devant autant d’insolence et devant le silence irrespectueux de leur mari fornicateur. Car ces filles du dehors finissent même très souvent par se retrouver à l’intérieur du foyer en tant que leurs coépouses !

Sugar babies

Donc pourquoi aller rechercher les jeunes filles sur internet, alors que nous-mêmes nous avons déjà une population assez rajeunie ? Hein ? Voilà pourquoi les séniors camerounais se sont lancés sur les sugar babies…

Sugar daddies ! Ce n’est pas une question d’âge de l’homme, mais c’est surtout une question de différence d’âge avec la femme. Sugar cougar ! Parce qu’il y aussi des femmes qui sortent avec de jeunes garçons, mais malheureusement ceux-ci sont perçus ici comme des gigolos. Sugar opportunity ! Parce que quel que soit l’âge de son partenaire, tout ce qui intéressera la femme camerounaise ce sera son argent !

Parce que les sugar daddies sont en réalité des sugar money. Ils sont très sollicités par les jeunes Camerounaises pour leur facilité à vivre, pour leur sécurité financière et aussi pour la docilité de leurs épouses. D’ailleurs on ne recherche même plus les vieux Blancs sur internet avec une gérontocratie comme le Cameroun…