EXPULSION DU COQ SPORTIF,LE JOURNAL LE MONDE CONTRE-ATTAQUE

Sur les propos de Jean Bruno Tagné :

Samuel Eto’o a été élu sur la base de son programme .

Comment peut on parler de gestion personnelle ? Samuel Eto’o veille à l’application stricte du programme qui lui a permis d’obtenir les suffrages des délégués .

C’est assez navrant qu’un analyste qui se dit avisé reproche à un président sa présence et son dynamisme.

Les mêmes reprochent au président Biya son silence et son absence , mais ils critiquent un président qui veille et contrôle tout.

Dans un certain sens, on comprend que le président Eto’o n’ait pas nommé JBT… il avait compris l’absence d’épaisseur et de loyauté …

Il y’a une vraie méconnaissance de ce qui se passe à la fédération. Samuel Eto’o en matière de sponsoring a fait ce que personne n’avait fait avant …

Le groupe SABC qui était sur le départ de la fédération a été ramené et a doublé ses subventions. Mieux paie des primes exceptionnelles aux équipes … Le président est allé personnellement faire résigner Guinness pour les femmes avec un budget doublé aussi. Il a personnellement ramené orange et MTN .

Sans parler de nombreux petits sponsors …

Oui, on peut le dire Samuel Eto’o est entrain de ramener plusieurs sponsors à la fédération.

SUR LA SORTIE DE GUIBAI

Guibai Gatama le promoteur d'un mouvement communautariste est très mal placé pour donner un point de vue objectif sur une question d'intérêt national .

Son seul intérêt c'est le renouvellement de l'élite du grand Nord .

Il doit d’abord finir de gérer les conséquences de la marche qu’il a initié à Garoua pour faire libérer ceux qu’il appelle les prisonniers politiques du Nord …