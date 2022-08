CAMEROUN :: La Liga Afrique Centrale prépare le début de la Saison 2022-2023 :: CAMEROON

Après la Bundesliga, la Premier League et la Ligue 1 Française, le championnat espagnol dénommé La Liga s’apprête à faire son entrée dans le grand bain. Débutant officiellement ce vendredi à partir de 20h La Liga Afrique centrale a choisi samedi 13 Août pour organiser au Cameroun une cérémonie en l’honneur de la saison 2022-2023.

C’est sous la coordination de son représentant Trésor Penku que La Liga Afrique centrale a prévu d’organiser ce samedi 13 Août à partir de 16H au Douala Grand Mall un événement inédit pour fêter cette rentrée sportive. En effet, pour tous les amoureux de foot, cet événement Pop-Up prévu au Grand Mall sera une occasion de gagner de multiples lots. Au menu sont prévus de nombreuses activités comme des jeux concours etc.

Cet événement d’envergure se terminera bien évidemment par la diffusion du match opposant le FC Barcelone au Rayo Vallecano qui promet beaucoup de spectacle puisque plusieurs nouvelles recrues du club catalan feront leurs débuts et ils sont appelés à réaliser des performances gigantesques qu’on aura l’occasion d’apprécier via l’écran Géant du Douala Grand Mall. La Saison 2022-2023 de La Liga sera officiellement lancée au Cameroun et il ne faudrait manquer en aucun cas cet événement si vous êtes dans la ville de Douala car à part le spectacle, plusieurs lots La liga seront distribués. Rendez-vous ce Samedi lorsqu’il sera 16h…