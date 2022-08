CAMEROUN :: Alerte : Des boissons décapantes « dangereuses » en circulation :: CAMEROON

En attendant la réaction de l’Ordre national de pharmacien du Cameroun et à la Société camerounaise de dermatologie, le MINSANTE déconseille la consommation de ces produits.

Des opérateurs économiques dont une députée de la nation commercialisent depuis peu sur le territoire camerounais une nouvelle gamme de boissons dites « embellissantes ». Des produits qui éclairciraient la peau de ceux qui en consomment. L’actualité autour de cette « nouveauté » a d’ailleurs fait l’objet d’un reportage diffusé par nos confrères France 24 dans le cadre du « Journal de l’Afrique». Reportage devenu viral sur les réseaux sociaux suscitant une vive polémique.

La réaction du ministre de la Santé publique sur cette actualité ne s’est pas faite attendre. « Les données scientifiques ne soutiennent ni les allégations marketing au sujet de ces produits à base de glutathion, ni la garantie de sécurité de son usage », a écrit le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, sur Tweeter hier 10 août.

En effet, soutient-il, « les substances contenues dans ces boissons telles le glutathion et l’alpha arbutine sont des substances vénéneuses dont l’importation, l’exportation, la vente, l’achat et l’emploi sont encadrés par la loi du 10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de pharmacien. A cet effet, les contrevenants aux dispositions de ladite loi s’exposent à des sanctions prévues par la règlementation en vigueur ».

Malachie Manaouda rassurent par ailleurs l’opinion publique de ce que les dispositions sont prises pour le contrôle des structures qui se livrent à des activités préjudiciables à la santé des populations. Au moment où nous mettions sous presse, l’Ordre national de pharmacien du Cameroun et à la Société camerounaise de dermatologie n’avaient pas encore réagi. En attendant la position formelle de ces organisations, Malachie Manaouda invite les populations à s’abstenir de consommer de telles boissons susceptibles de nuire gravement à leur santé.