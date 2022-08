CAMEROUN :: MTN Mobile Money met les jeunes entrepreneurs en compétition Hackathon. :: CAMEROON

Il s’agit du MTN MoMo Hackathon, une compétition du Mobile Money corporation qui suscite de la part des jeunes développeurs, entrepreneurs et autres Start-ups une émulation dans la recherche numérique. Elle consiste pour eux de trouver une application qui apporte une plus value à la transaction Mobile Money.



Dans sa politique d’entreprise citoyenne, MTN Cameroun s’est engagée dans un vaste programme de mise en valeur des potentialités des jeunes à l’heure ou l’économie numérique gagne le marché de l’emploi. Dans le cas de Hackathon, et en rapport avec Mobile Money, il s’agit de créer des applications transactionnelles financières innovantes. L’objectif principal étant, selon Alain Nono, le Directeur Général de Mobile Money Corporation, « Ces innovations permettront de proposer une gamme de plus en plus large de solutions numériques pour les clients MTN, afin qu’ils puissent plus aisément gérer leurs opérations d’encaissement, de décaissement, de transfert ou de collecte de fonds »

La compétition est ouverte à tous sans aucune restriction et permet aux talents de s’exprimer. C’est un défi qui consiste créer une application mobile qui utilise les API de MTN MoMo et s’assurer que l’application cible les consommateurs, les marchants ou les entreprises. Ils devront également s’assurer que la solution proposée est utile, utilisable et peut couvrir des cas d'utilisation au-delà du paiement. Au finish et pour Alain NONO « La compétition va nous permettre aussi de faire grandir l’écosystème de MTN MoMo afin que la solution apporte encore plus de valeur à tous ses utilisateurs, particuliers, associations ou entreprises »



Pour la petite histoire, ce hackathon est le deuxième de genre organisé par l’équipe Fintech du Groupe MTN. En plus du Cameroun, la compétition se déroule dans d’autres pays : eSwatini, Zambie, Congo Brazzaville, Rwanda, Ouganda, Benin, Cote d’Ivoire, Ghana et Guinée.



Aussi et pour Serigne Dioum, Chief Fintech Officer du Groupe MTN, « MTN s’est engagée à étendre l’inclusion financière et numérique à travers le continent dans le cadre de sa stratégie visant à construire une plateforme Fintech panafricaine qui alimentera l’économie numérique et servira de catalyseur pour la croissance sociale et économique en Afrique… Nous ne doutons pas que c’est en collaborant avec les talents d’Afrique que nous élargirons l’offre de services disponibles sur MoMo »

Les candidats sélectionnés auront quatre semaines pour développer leurs idées en applications. Ces prototypes d’applications feront chacun l’objet d’une démonstration en direct devant un jury.Les participants au MTN MoMo Hackathon ont jusqu’au au 14 août 2022 pour soumettre leurs propositions, en anglais ou français, via les liens ci-dessous : https://momo2022.hackerearth.com/ https://momo2022fr.hackerearth.com/