FRANCE :: DE LA TRISTESSE A LA JOIE. J'AI FAIT DE MA VIE UN ENFER DE RUTH RENEE MICHELE BERTON NTOMETANE

Ruth Renée Michèle Berton Ntometane, est une écrivaine camerounaise qui vit en France dans la ville de Romorantin Lanthenay, romancière prolifique elle a publié deux livres majeurs : « De la tristesse à la Joie » et « J’ai fait de ma vie un enfer. » Débatteuse aguerrie, oratrice perspicace, c’est aussi une lectrice attentive de notre société. Camer.be l’a rencontrée pour un entretien à bâtons rompus. Lisez plutôt.

Bonjour Ruth Renée, vous êtes écrivaine de la diaspora, très connue dans la ville de Romorantin Lantheney. Mais il y a le reste du monde qui va vous découvrir pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement à ceux qui ne vous connaitraient pas ?

Je suis originaire du sud Cameroun, je suis effectivement dans la ville de Romorantin Lanthenay en France, je vis gaiement ma cinquantaine.

La première question que j’aimerais vous poser est celle de savoir pourquoi de nos jours les femmes aiment écrire ?

Si de nous jours, on remarque que les femmes aiment écrire, c’est parce que c'est un moyen sûr de se faire entendre et se confier non seulement à soi-même, mais aussi à ceux et celles qui nous liront car cela s'apparente à une bouteille lancée dans la mer comme un SOS.

L’écrivaine que vous êtes est-elle une personne ordinaire ? A quel moment peut-elle devenir extraordinaire ?

En effet, je suis tout à fait une personne ordinaire, une personne désenflée de tout orgueil, humble et surtout modeste, les seuls moments où je tends à devenir extraordinaire est face à mon clavier voire ma plume.

Quelle dimension de vous l’écriture aborde-t-elle pour rédiger vos textes ?

Une très très grande et grosse part, car je dirais l'écriture est une partie de moi, mon alter ego

Vous avez écrit « De la tristesse à la joie et j’ai fait de ma vie un enfer. » Pouvez-vous nous dire quelle en est la quintessence de chaque œuvre ?

Chacun de ses ouvrages a pour but et vise à accompagner ceux qui sont mal dans leur peau, leur tête, et vise à leur dire, derrière chaque douleur, chaque échec, chaque peine, il y a une lueur, un espoir, un nouveau départ, c'est plus de l'accompagnement psychologique.

L’amour est au cœur de vos romans pourquoi ce thème vous passionne tant ?

Parce que je n'envisage pas le monde sans amour, et aussi parce que je suis une éternelle amoureuse.

L’évocation de l’amour dans vos écrits remplit-elle les différentes fonctions du roman ?

Pas nécessairement, je dirais ça dépend de la thématique abordée.

Est-ce le même amour que vous avez dans vos activités associatives, pouvez-vous nous parler amplement de cette association ?

L'amour de son prochain étant l'amour le plus représenté dans les saintes écritures, je me réfère le plus souvent pour cet amour-là et non l'amour charnel, donc au sein de l'association Diabète Cameroun, nous usons de l'amour de son prochain, diabète Cameroun est une association à multiples casquettes, qui a pour objectif principal, soutenir et accompagner les personnes souffrant de maladies du métabolisme, principalement le diabète, nous avons également la charge des enfants malades, orphelins, pauvres en milieux ruraux et défavorisés, je profite d'ailleurs pour lancer un SOS en direction des âmes de bonnes volontés en faveur de ces enfants pour leur scolarisation. Ainsi que pour la création d'une banque de médicaments, ne jetez pas vos médicaments après traitement, mais venez nous les confier et nous ferons dons à ceux qui peinent à s'en procurer.

Quand on te lit, on a l’impression que c’est un roman autobiographique est ce qu’il s’agit de votre propre vie ?

Non c'est un pot-pourri de différentes histoires, mais il y a partie qui est, une part de moi, mais, il n'est vraiment pas autobiographique.

La romancière est-elle faite pour connaitre des dures épreuves ?

La romancière n'étant pas une particularité, oui elle est appelée à vivre de dures épreuves, et en a d'ailleurs vécu et continuera d'en vivre, mais n'est seulement pas prédestinée à l'adversité.

Un de tes romans parle de l’amour à distance, les amours à distances ont-ils de belles histoires ?

Je vais certainement décevoir nombreux, non hélas, l'amour à distance est la pire des choses que je ne souhaite à personne, car être célibataire géographique est une forme de mensonges perpétuels. Rare sont les couples qui résistent à ce mode de vie.

Vous qui avez beaucoup voyagé dans votre vie, pouvez-vous dire à ces amoureux comment faire pour garder la flamme dans une relation à distance ?

Tout simplement en leur recommandant le respect mutuel, et si possible faire vivre autrui dans l'ombre de sa ou son partenaire.

Vous qui vivez en France depuis des années, est-ce que vous êtes dans un pays doré ?

Sur le plan sanitaire et plan de connaissances livresques oui, mais notons sue comme on le fit chez moi, "chaque chien est fort chez lui ». Sur le plan affectif c'est mieux chez moi car le partage et la communication sont présents.

Une romancière peut-elle continuer à vivre dans son ménage une vie romantique ?

Oui tout à fait, la preuve je suis heureuse en ménage, mais il n'est pas exclu qu'un jour ce bonheur n'y soit plus, ça ne m'empêchera pour autant pas de vivre et de recommencer une nouvelle histoire.

Comment considérez-vous votre conjoint ? Est-il votre enfant, votre roi, votre couverture, comment une romancière doit voir son mari pour être un modèle à d’autres femmes ?

Il est mon tout, sans être Mon Dieu, mais tour a tour, mon frère, mon ami, mon père, mon confident, mon amant et mon amour de tous les jours et peut-être de toujours.

Qu’est-ce qui stimule l’homme chez la femme, est-ce ce qu’il voit ou ce qu’il entend ?

Les deux, donc en somme le comportement.

Vous rencontrez les malades du diabète pour leur apporter votre aide, pensez-vous que les malades considèrent ces maladies comme une bombe qui a éclaté dans leur vie ?

Pour chaque personne malade, l'annonce de sa pathologie s'apparente toujours à la fin du monde, c'est bien pour cette raison que nous sommes là présents pour ceux-là que nous accompagnons, pour leur apporter de l'affection et leur témoigner notre compassion.

Il y a trois semaines au Cameroun une jeune fille au nom de Cynthia Atangana a balancé ses vidéos en plein ébats amoureux sur les réseaux sociaux quel commentaire pouvez-vous faire sur une telle scène ?

ça me fait mal de répondre à cette question, mais étant une question d'actualité et éducative ,je vais me risquer à dire qu'à l'époque cette jeune personne aurait été guillotinée, car c'est sale ce qu'elle a fait, vouloir vivre la vie d'autrui qui a corrompre ses mœurs est mal, mais nous les personnes publiques, devions être un exemple pour la jeunesse, car elle ne peut que représenter ce que nous voulons qu'elle soit, nous nous devons de promouvoir des valeurs éducatives, et non compromettante, je compatis pour la mère et profite pour lui dire on peut accoucher un enfant et pas son cœur, et dire aussi à la jeunesse, tout ce qui brille n'est pas or, ton assiette est petite mais mange dedans avec fierté.

Je vous donne carte blanche pour terminer cet entretien.

Je commencerai par vous remercier, pour mon passage à l’émission instant littéraire, ensuite vous tous qui avez toujours cru en moi, vous qui me lisez, ma famille étant un tout pour moi, je vous dédie ma vie littéraire, et pour finir à toi Dr, toi qui vis ma vie au quotidien, et bien de choses à tous ceux qui sont en plein dans tous types de souffrance.