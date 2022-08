CAMEROUN :: Grève annoncée des personnels de la santé: Manipulation ou surenchère face aux revendications ? :: CAMEROON

Depuis plusieurs ours, les réseaux sociaux s'embrasent au sujet d'une supposée grève dans les hôpitaux publics du Cameroun, et ce, à partir du 16 août 2022. Que faut-il en penser ?

Au regard des récents événements, concernant particulièrement les menaces de grève des personnels employés dans telle ou dans telle autre institution publique, ou privée, il urge de se demander pourquoi cette fixation atypique sur une supposée grève des personnels de santé du Cameroun. Alors même que, ces revendications, étant reconnues légitimes par les administrations concernées, sont en cours de régularisation.

Et même. Bien que cette rumeur circule sur les réseaux sociaux, les personnels de santé sont bel et bien en service dans les différents centres hospitaliers du Cameroun, offrant sereinement, comme à l'accoutumée, des soins à leurs patients.

Certes, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé, un foyer de tensions et de revendications à bien été identifié, ce 9 août 2022, avec à la manœuvre, une quinzaine de personnels réclamant environ 44 mois d'arriérés de payement des quote-parts sur des sessions onéreuses, ainsi que certains avancements restés impayés jusqu'ici. Revendication légitime.

Une situation bien connue du top management de ce Centre Hospitalier Universitaire. Et des solutions sont même déjà en cours de traitement pour la régularisation de ces payements, de concert avec le ministère des Finances et la caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), nous apprennent des sources introduites.

Mais curieusement, la grève annoncée conjointement, et par le Syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun, et par le Syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun (Cap-Santé), a reçu une oreille attentive de la part de la haute hiérarchie du Ministère de la Santé publique, croit-on savoir. Et pour témoigner de la bonne foi du gouvernement face à cette situation, nous confie-t-on, une séance de travail s’est tenue ce mardi 9 août 2022, dans les locaux du CHU de Yaoundé, en présence du Directeur général, qui, a solennellement pris l'engagement de régler ces problèmes réels et légitimes posés par les personnels grévistes.

Il convient toutefois de rappeler que, les personnels médicaux concernés par ce mouvement d'humeur, sont majoritairement constitués de contractuels et d'agents décisionnaires. <<Les autres corps vaquent normalement à leurs occupations>>, avance un responsable du CHU de Yaoundé. Au vu de tous les éléments exposés plus haut, il ne serait aucunement excessif de dire que les hôpitaux du Cameroun ne sont pas paralysés par cette grève annoncée pour le 16 août. Il est néanmoins souhaitable pour la paix sociale, que celle-ci connaisse également un dénouement heureux, surtout avec l'implication personnelle du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.

Face à cette situation, il faut dans la foulée rappeler que, dans un souci de relever le plateau technique et d'améliorer la qualité des soins du CHU, des travaux infrastructurels sont en cours depuis plusieurs mois. Après tous ces aménagements, le challenge se situera davantage au niveau du management et de la gestion du personnel qui, reste et demeure le poumon de la production de cette institution médicale de référence au cœur de la capitale politique du Cameroun.