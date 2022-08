CAMEROUN :: Reconnaissance : Le député Salmana Amadou Ali célébré à Maroua :: CAMEROON

Le député du Diamaré Centre, dans la région de l'Extrême- Nord du pays, a fait corps avec sa base militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC), lors de son retour triomphal dans son bastion politique. Militants, sympathisants et curieux ont pris d'assaut les rues de Maroua, pour saluer leur frère,fils et député de cette circonscription politique.

Inédit. Une foule immense mobilisée pour accueillir le député de retour dans son fief. Venues des trois arrondissements de Maroua et de Dargala, ces populations, pour souhaiter la bienvenue au parlementaire qui revient au bercail, auréolé de sa médaille de Commandeur de l'Ordre National du Mérite Commercial en République Centrafricaine ( RCA), et de son titre de Rapporteur Mondial à l'Assemblée Parlementaire de la Francophone obtenu à Kigali au Rwanda. L'honorable Salmana Amadou Ali est chez lui, il est aimé et populaire, et cela se matérialise par la liesse populaire.

Chants, tambours, acclamations ont retenti le long de l'itinéraire qui mène dans son domicile. Une véritable démonstration de force pour ce député qui est toujours à l'écoute de sa base. Selon des observateurs avertis, cela ne peut que lui valoir légitimement autant d'honneurs en retour pour ses bienfaits et son bon sens. Mis en mission par le Très Honorable Cavaye Yeguié Djibril, Salmana Amadou Ali est allé représenter le Cameroun aux 47è assises de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie, au pays de Paul Kagame. Et comme on pouvait s'y attendre, le plénipotentiaire camerounais n'est pas rentré bredouille. Au contraire, il a séduit ses pairs de par son leadership et son engagement à toujours servir au point d'avoir convaincu les participants à cette rencontre, de lui faire confiance, en lui. accordant le poste de Rapporteur général de cette institution, devant d'autres membres. Et comme si cela ne suffisait pas. Salmana Amadou Ali sera reçu quelques jours après, par le Président de la RCA ,le Pr Faustin Archange Touadera. Les services rendus à ce pays frère et ami du Cameroun, dans le cadre de ses activités économiques n'ont pas manqué de marquer le chef de l'État centrafricain. qui, en sa qualité de Grand Chancelier des Ordres Nationaux, va décerner au député camerounais, la médaille de Commandeur dans l'Ordre National du Mérite Commercial. C'est donc paré de tous ces lauriers, que le député du Diamaré Centre a fait un bain de foule en ce début de semaine à Maroua. L'on pouvait alors voir les drapeaux camerounais et centrafricain flotter, en signe de reconnaissance non seulement de l'honneur fait à Salmana Amadou Ali par la RCA, mais aussi pour des efforts consentis par les autorités de Yaoundé et de Bangui pour un vivre-ensemble toujours plus convivial.

Le séjour du parlementaire camerounais en cette intersection, prévoit un programme chargé avec en toile de fond, un compte-rendu parlementaire, l'appui aux initiatives jeunes et aux activités génératrices de revenus des femmes, mais surtout cette soirée culturelle annoncée dans quelques jours.

Le député du parti au pouvoir se dit très heureux d'être au service de sa Nation, de la jeunesse et des femmes défavorisées.