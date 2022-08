FRANCE :: LE SINGLE CHIWAWA DE MAMA AFRICA SERA PRESENTE AU SALON HOCHE A PARIS le 20 aout prochain

La présentation de ce chef d'œuvre est prévue dans le chic salon hoche Parisien du 8ème arrondissement.

Mama Africa, dame Essomba, la jeune recrue de la chanson Camerounaise veut mettre les petits plats dans les grands pour faire de ce 20 août 2022, sa journée, une journée d'un événement incontournable.

Une journée qui va s'inscrire dans les anales de la culture africaine.

Ronde dynamique et belle, c'est sans complexe qu'elle exhibe avec fierté ses pas de danse et son rythme musical sans complexe.

D'aucun ont cherché a l'étouffer, la relayer en seconde zone de la musique, mais la voilà subitement au salon Hoche, quelle classe?

Et ce jour, en compagnie d'Elvis Kemayou, Mani Bella la pala woman et Charly Djom's, elle a rendez vous avec d'une part son public qui a déjà massivement répondu présent et l'histoire.

Vivement ce grand jour pour cette dame de cœur, cette pépite de la chanson, et bravo du soutien qu'elle obtient grandement de son très cher époux.

Que la fête commence.