Au cours du Nec régional organisé à Douala, le président régional du SDF a par ailleurs appelé à l’organisation urgente d’un congrès et à la refondation du parti, pour résoudre les tensions internes.

Le comité exécutif régional du Sdf Littoral s’est réuni le 07 avril 2022 en session ordinaire à Douala, Ndogpassi. Quelles sont les principales résolutions qui ont été prises ?

Les militants du Social Democratic Front (SDF) régional à travers leurs représentants ici présents réaffirment leur attachement au retour du parti à ses fondamentaux, au retour au Sdf originel et matérialisé par la déclaration des cadres du parti à Mbouda du 22 juin 2022. Au niveau du Littoral, nous avons décidé de poursuivre des actions multiformes pour redorer le blason de notre parti que les dérives de certains camarades ont mis à mal. Nous avons également décidé de mettre beaucoup plus de vigueur dans le renouvellement de nos structures ; nous avons décidé de donner un nouveau souffle à la région en nommant des camarades bien connus à des postes vacants, notamment, Jean Robert Wafo qui est copté coordonnateur du Wouri et l’honorable Bruno Eyoumbwang qui est désormais vice-président régional du Sdf Littoral. Le comité exécutif du Nec du Sdf Littoral recommande également la mise en œuvre des actions et stratégies contenues dans le rapport de la commission Actions politiques, notamment l’organisation des manifestations publiques pour contraindre le régime de Yaoundé à organiser un dialogue national inclusif, seul gage pour un retour de la paix dans les régions du Nord- Ouest et du Sud-Ouest ; à mettre en œuvre la réforme consensuelle du système électoral avant toute élection ; à rendre compte de sa gestion des fonds Covid-19, ainsi que de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) que notre pays a abrité en janvier dernier ; et à libérer tous les prisonniers politiques

Lorsque vous parlez de redorer le blason du Sdf que certains de vos camarades de parti ont mis à mal. A qui faites-vous allusion ?

Notre camarade et militant du Littoral que nous avons accueilli généreusement en 201 dans le Littoral, et que nous avons soutenu pour être notre député à Wouri Centre, alors qu’il revenait s’une série d’échecs électoraux dans le Sud-Ouest, s’illustre par un comportement qui est en total déphasage avec la posture que nous avons toujours prôné dans le Littoral. Cette posture radicale qui fait du Littoral, une position avant-gardiste dans la lutte. Et nous considérons cela comme une trahison, parce que ce camarade est dans des compromissions assumées avec l’ordre gouvernant. Ce qui ne facilite pas la tâche des militants que nous sommes, parce que l’image du parti est ternie sur le terrain. Dans cette même salle il y a quelque temps, nous avons constaté son auto-exclusion, en vertu de l’article 8.2. Heureusement pour lui, il a eu de la chance, puisque le Comité exécutif national (Nec) n’avait pas validé cette sanction. C’est pour vous dire les problèmes que nous avons dans le Littoral du fait du comportement de ces camarades. Si l’honorable Osih se croit très fort sur le terrain, comme il l’a laissé entendre à certaines occasions, il ferait mieux qu’il vienne battre ses adversaires sur le terrain, au lieu de manœuvrer comme à son habitude, pour les écarter et gagner sur tapis vert.

Des sanctions ont-elles été prises à son encontre au cours de ce Nec régional ?

Au cours de ce Nec, aucune sanction n’a été prise contre lui. Nous avons constaté qu’il a continué dans la même posture que par le passé. Nous n’avons pas besoin de le sanctionner. Nous estimons que les militants sont suffisamment édifiés, et qu’ils vont travailler en tenant compte du fait que nous avons un caillou dans nos chaussures.

Que dire de votre suspension par le Nec, comme certaines sources le laissent entendre ?

Je n’ai pas été suspendu par le Nec comme on le prétend. Le groupe de Mbouda a d’ailleurs fait une sortie pour dénoncer cette manipulation des résolutions du Nec qui ont été tronquées. J’observe que, encore une fois, Josuah Osih et sa suppléante qu’il a fait nommer secrétaire générale du parti se sont assis, pour écrire des résolutions qui n’avaient rien à voir avec les débats qui ont eu lieu pendant la tenue du Nec. Cette suspension qui n’existe que dans leur tête est nulle et de nul effet.

Ces tensions au sein du Sdf ne sont-elles pas de nature à diviser le parti, au moment où les prochaines échéances électorales approchent à grand pas ?

C’est une situation que nous déplorons. Mais, nous pensons que c’est la hiérarchie du parti qui doit prendre acte de ce que cette posture n’aide pas le parti, qu’elle ternie l’image du parti. La hiérarchie du parti doit agir en rappelant le camarade Osih à l’ordre. A notre niveau, nous travaillons, à travers nos responsables de structures, pour limiter les dégâts, en essayant de leur expliquer les choses de manières rationnelles

Quelles sont d’après vous, les solutions de sortie de crise à prendre pour ramener le calme au sein du Sdf ?

Des actions urgentes doivent être prises pour mettre un terme à cette malheureuse situation. C’est l’organisation d’un congrès au plus vite. Qu’un congrès soit très rapidement organisé, et il urge également que la refondation du parti soit engagée.