Pour son jour d'anniversaire, Narcisse Pryse a choisi le restaurant "LA SANAGA" situé au 35 rue Auguste Daix, 94260 Fresnes pour célébrer ce jour mémorable.

Son épouse et l'association Main dans la Mains 92 étaient tous en place pour célébrer l'artiste.

Des invités d'honneur en la personne du professeur Messaga Nyamding, le Dr Fomou et la grande délégation du Banquier venue de Bilbao et le talentueux Eric Christian Nya à ses côtés pour célébrer l'instant ont pris place à la table d'honneur.

Une bonne heure pour égrainer ses musiques qui ont bercé toute une génération dans ce haut lieu de la gastronomie africaine.

Et sur les visages, l'on pouvait lire la joie, et le bonheur des retrouvailles, Narcisse Prize l'artiste reste unique et égal à lui-même.

Un extrait de ce moment en images comme si vous y étiez.