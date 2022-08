CAMEROUN :: ÉTRANGE RÉACTION DU SCIENTIFIQUE BAHEBECK SUR LE BEIGNET HARICOT BOUILLIE :: CAMEROON

Curieuse réaction du scientifique Jean Bahebeck sur le plateau de Club d'Elites à la suite de l'alerte scientifique faute par le Dr Nzobeuh .Et réaction de Jean Pierre Bekoko .

"On a mangé quelque chose pendant 50 ans. On est vivant, on est pas malade. Quand tu sors là et que tu veux nous dire que cette chose n'est pas bonne, méfie toi ! Parce que toutes les études prouvent que le haricot est un excellent aliment. Il a les trois principaux composants de l'alimentation humaine." Jean Bahebeck

Cette sortie de BAHEBECK a suscité la réaction chez JP Bekolo ,cinéaste :

"J'adore le ON EST VIVANT"... Donc les AVC sont aussi vivants!!!!...justement nos ancetres vivaient tres longtemps sans le BHB aujourd'hui on dit que l'esperance de vie est à 58 ans!!! grace aux evacuations sanitaires" explique le cinéaste qui poursuit en questionnant les éléments rentrant dans la préparation du BH.

JP Bekolo a parlé du mauvais cholestérol des huiles importées, à l'origine des AVC .Plusieurs médecins solidaires à Mr Nzobeuh parlent des molécules complexes dans les farines de blé à l'origine du diabète, etc...Ne parlons pas des additifs et arômes artificiels utilisés par certains producteurs.

Suffisant pour comprendre qu'au delà du volet financier énorme sur la balance de paiement au Cameroun ,le BHB mangé tous les matin-soirs impactent sur l'espèrence de vie.