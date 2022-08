CAMEROUN :: 8 août 2022: Exactement 108 ans comme Douala Manga Bell et Martin Paul Samba furent assassinés :: CAMEROON

Le mois d'août de l'année 1914 est selon plusieurs contemporains le mois de tous les malheurs comme l'année elle même au Cameroun. L'histoire du Cameroun retiendra également même si nos archives semblent les ignorer quelque fois que Rudolf Douala Manga Bell et Martin Paul Samba furent parmi les hommes les plus illustres du Cameroun. Ils s'étaient opposé sans vergogne à la main mise de l'administration allemande sur le Cameroun et sont tous morts, ironie du sort assassinés respectivement le même jour: 8 août 1914.

Pendant que Rudolf Douala Manga Bell était pendu à Douala, Martin Paul samba était quant à lui fusillé à Ebolowa. Qui étaient t-ils ? Doit-on voir par ces illustres citoyens morts sans avoir eu le temps d’accomplir leur mission le premier signe de l'éveil du nationalisme camerounais?



Rudolf Douala Manga Bell (1872 – 1914)

Rudolf Douala Manga Bell naît en 1872 à Cameroontown (ancienne appellation de la ville de Douala) de Manga Ndoumbé et de Tomédi Mouasso. Il est le petit fils de Ndoumbé Lobé (King Bell, 4ème de la dynastie des Bell fondée en 1792). Après ses études primaires à Douala, il entre au lycée d'ULM, en Allemagne, ensuite, il étudie le droit à l'université de BONN, avant de rentrer au Cameroun en 1896.

En 1896 à la fin de ses études, il rentre à Kamerunstadt (Douala). En 1897, son grand-père Ndoumbé Lobé meurt. Son père Manga Ndoumbé devient le chef supérieur des Bell (5ème de la dynastie). En Décembre, Douala Manga épouse une métisse, Mlle Engome Dayas dont le père Dayas est anglais. En 1902, Kamerunstadt reprend son appellation originelle et redevient Douala (éponyme de Ewale fondateur de la ville). Buéa devient la capitale du Cameroun.



En 1908, suite à la mort de son père, Rudolf Douala Manga est intronisé chef supérieur du clan des Bell qui regroupe les Bonamandone, Bonapriso, Bonadoumbé, tous propriétaires et habitants du plateau Joss à Douala.

En 1910, Théodore Seitz, gouverneur allemand au Cameroun soutient un projet d'urbanisation dit « Gross Duala » qui doit faire de la ville, l'un des plus grands ports d'Afrique.

Seitz prévoit pour cela d'exproprier les Duala de leur lieu d'habitation traditionnel qui doit devenir la ville européenne. De nouveaux lotissements (New Bell, New Akwa, New Deido) seront aménagés à l'arrière du pays pour les autochtones selon le nouveau plan d'urbanisation. Ces nouveaux lotissements seront séparés de la ville Européenne par un no man's land de un kilomètre de large. Rudolf Douala Manga va s'opposer à ce projet qu'il qualifie de « projet d'apartheid » Les Douala, ayant à leur tête le chef Rudolf Douala Manga, protestent à plusieurs reprises contre cette mesure qui les prive de leur terrain. Ils invoquent le traité signé en 1884 avec Edouard Woermann qui stipule que "les terrains cultivés par nous, et les emplacements sur lesquels se trouvent des villages, doivent rester des propriétés des possesseurs actuels et leurs descendant $1»$2

En attendant le règlement du conflit, Rudolf Douala est destitué la 4 août 1913 à titre provisoire or la guerre de 1914 venant d'éclater… L'administration allemande soupçonne Rudolf de chercher à soulever les Chefs Supérieurs de l'intérieur du Cameroun et d'entrer en contact avec d'autres puissances. Il est accusé de haute trahison envers le gouvernement allemand et arrêté le 08 août 1914, vers cinq heures du soir. Il est pendu avec un de ses parents, Ngosso Din.



Martin Paul Samba (1874 – 1914)

Le même jour, à Ebolowa, Martin Paul Samba est fusillé par les allemands. Né au village d'Akok (arrondissement de Kribi) vers 1870, Samba fait ses études d'officier en Allemagne. Il revient au Cameroun en 1895 avec le grade de capitaine. En difficulté avec l'administration allemande du Cameroun, il quitte l'armée allemande et organise un maquis en peuple Boulou.

De son vrai nom Mebenga M’Ebono, Martin Paul Samba a été fusillé par les allemands le 08 août 1914 à Ebolowa dans la province du Sud. Revenu au Cameroun en 1895 après ses études d'officier en Allemagne avec le grade de capitaine dans l’administration allemande. Il va par la suite se révolter contre les pratiques de l'administration allemande du Cameroun. Il quitte l'armée allemande, acquiert les armes et organise un maquis en pays Boulou. A la déclaration de la guerre entre l'Allemagne et la France, Martin Paul Samba cherche à entrer en contact avec les troupes françaises basées à Brazaville en république du Congo et avec les Anglais installés au Nigéria. Malheureusement pour Mebenga M’Ebono, sa lettre va tomber entre les mains d’un officier allemand. Martin Paul Samba est arrêté, condamné pour haute trahison et fusillé à la veille de l’éclatement de la première guerre mondiale le 08 août 1914.

Né en 1874 à Metundu Engong, non loin d’Ebolowa, Martin Paul Samba n’a pas connu son père. Sa mère mourût après son accouchement et il fut élevé par l’épouse de son oncle paternel, Ada Mbo. A l’arrivée des explorateurs allemands, le lieutenant Kund notamment, le jeune Martin Paul Samba est choisi comme guide de ce dernier. C’est ainsi que commence sa collaboration avec les allemands jusqu’à la rupture.



A Grand Batanga, le chef Madola, accusé d'avoir envoyer une pirogue contacter un bateau ennemi en mer, est déporté et exécuté à son tour.

Dans le Nord Cameroun, quelques jours plus tard, les lamibé de Kalfu et de Mindif et cinq dignitaires de Maroua sont également tués.

