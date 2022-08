CAMEROUN :: Jean Blaise GWET: " Contribuer à fabriquer une nouvelle génération d’Hommes politiques " :: CAMEROON

Bonjour à tout le Peuple Camerounais. Bonjour à toute la grande famille du Mouvement Patriotique Pour le Changement du Cameroun. Les Leaders politiques du Cameroun de demain.

Mon plus grand rêve, est de contribuer à fabriquer une nouvelle génération d’Homme politique au Cameroun, à partir de 2025. Dieu le voulant, chacun de vous devra à son niveau, devenir soit : Un Conseiller(e) municipal, un Maire, un Député, un Sénateur, un Ministre, un Premier Ministre, un Président de l’Assemblée Nationale, un Président du Sénat etc...

La problématique de notre débat de ce jour , Jeudi 04 Août 2022 : La Réhabilitation des statuts des chefs d'États en Afrique : Quel impact sur la stabilité et la cohésion sociale ? Quel statut pourrait-on accorder aux anciens chefs d’états et leurs familles après leurs règnes? Le Cas du Cameroun.

Cette problématique est un sujet capital et d'actualité en Afrique, objet de division, des coups d’Etats et un frein au développement de plusieurs pays, et du continent Africain en général. Si notre pays ne fait pas attention, nous courons inévitablement, vers cette problématique et le Cameroun risquera plonger dans la division, dans la guerre Civile et dans la récession.

Je suis un Homme de paix et de Dialogue. Si le Peuple Camerounais me choisit en 2025 pour présider son destin.

je m’engage à préserver la paix et la cohésion sociale, qui sont indispensables pour assurer un développement économique, social et culturel durable de notre pays avec tous ses fils et toutes ses filles. La paix n’est pas qu’absence de conflit, mais aussi l’existence de conditions de vie meilleures permettant à chaque camerounais de s’épanouir et de vivre en harmonie.

Je ne ferai aucune chasse aux sorcières

Je Suis Pour:

- Un statut spécial des anciens Chefs d’Etat camerounais et leurs familles.

Ceux-ci doivent continuer à bénéficier de tous les honneurs que mérite tout Homme d’État.

- Les anciennes Premières Dames auront tout le soutien de l’Etat pour continuer à œuvrer en faveur des plus démunis à travers les Fondations qu’elles ont créées.

- Il en sera de même, pour tous les autres anciens grands commis d’État et leurs familles.

Je Suis Pour

- La réhabilitation des droits de l’Ancien Président le regretté S. E Hamadou Ahidjo et ceux de sa famille.

- De plus et surtout, j’assurerai le transfert de sa dépouille et celle de sa défunte épouse, en terre natale suivi d’un deuil national et des obsèques que mérite la dépouille de tout chef d’État.



Je Suis Pour

- La restauration de la mémoire historique et de l’image de nos martyrs dans la lutte pour l’identité et l’indépendance de notre pays.

Il s’agira pour le peuple camerounais, de se réconcilier avec lui-même, en tenant compte de son humanisme, de sa diversité socio-ethnique, pour le pardon de chacun vis à vis de son prochain.

La paix est seule gage de la stabilité et du développement de tout pays. J'aime notre pays le Cameroun et son peuple.

Réunir toutes les Camerounaises et camerounais de toutes les horizons, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, du Sud-ouest au Nord-Ouest , sans exclure personne, est mon vœu le plus cher.

Ensemble, Main dans la Main, Marchons Vers l'Essentiel. J'ai besoin de vous tous pour rebâtir ensemble, ce Cameroun de paix et de Cohésion sociale.

Rejoignez-nous! nous vous attendons.

Que Dieu protège notre Nation, tous ses enfants, nous guide et nous accompagne.

Jean Blaise GWET

Tel: +337 67 66 17 73

jbgwet@yahoo.fr

www.mpcc.be