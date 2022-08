CAMEROUN :: Appel à candidature pour les jeunes de 8 à 16 pour apprendre à coder. :: CAMEROON

SAP le leader mondial des progiciels de gestion à travers son ambassadeur d'Africa Code Week du Cameroun par l'entremise de son ambassadeur du Cameroun l'ingénieur roboticien Jérôme Monteu NANA a lancé le concours des jeunes de moins de 20 ans pour apprendre à coder par le logiciel scratch.

Cette compétition virtuelle organisée par SAP avec ses partenaires, l'Unesco, la GIZ à travers ce concours national et international ouvert à tous les jeunes âgés de 8 à 16 ans aide à familiariser les jeunes au codage. Le projet doit être programmé avec le logiciel SCRATCH à télécharger sur Google. Pour participer, les projets doivent être soumis par voie électronique au jury au plus tard le 20 septembre 2022 à minuit à l’adresse électronique suivante.

Les organisateurs primeront le premier de chaque région et les trois meilleurs projets à l'échelle national représenteront le Cameroun via leur projet au niveau continental. Au niveau continental (54 pays y participent), les 10 meilleurs projets retenus par un jury international seront solennellement primés. Le projet à soumettre sera sous forme d'une vidéo de 2 minutes publiée sur YouTube et son lien envoyé au Jury-Cameroun via l'adresse email. Pour avoir plus d'infos sur la compétition, il faudra visiter le site :

