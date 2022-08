CAMEROUN :: Succession de Paul Biya : Ce sera un fils mais pas le fils :: CAMEROON

Selon Georges Gilbert Baognla fils déclaré de Paul Biya et Angounou Ebalé, ami déclaré de Paul Biya ; « Franck Emanuel Biya n’est pas le fils biologique de Paul Biya. A bien y regarder, au risque de commettre un délit de faciès, pas besoin d’être expert en génétique ou en « ADN », Baongla, Junior et Brenda ressemblent à Paul Biya.

Ange Ebogo Eméran nous enseigne, qu’un enfant n’est pas seulement pas celui du géniteur, c’est parfois celui du tuteur. En ewondo « moan assiki mbié moan ane nton » .Entre fils déclarés, fils adoptifs, fils légitimes, les créatures ; les fils spirituels, les fils putatifs et autres,…. La bataille de succession à Paul Biya est sans merci, voire sans pitié, chez les fils.

Cela fait vingt ans qu’ils ourdissent des complots contre Paul Biya. Si je me réfère aux visions d’Henri Eyebe Ayissi qui insiste sur sa candidature en 2025, cette succession me semble lointaine. Mais si on convoque l’âge et les vicissitudes de cet âge qui peuvent amener la nature à agir, on peut penser que la succession est prochaine. En tous cas inévitablement certain.

Nul ne sait comment, ni quand, Encore moins qui succédera à Paul Biya Ce sont des questions actuelles et fondamentales dignes de réflexion en République, surtout du Cameroun,

Comment Paul Biya peut-il quitter le pouvoir?

Les scénarios possibles

Le coup d’état militaire, version IBM, Moussa Traoré, Moktar Ould Dada

La grande muette a le droit de parler. Si elle n’a pas utilisé ce droit, c’est par honneur et fidélité aux institutions. Des pays ont connu des révolutions militaires en Afrique sans être rayés de la carte du monde. Passé les agitations de la trop regardante « Communauté internationale » élevée au rang de gendarme du monde ces pays existent et les militaires ont l’adhésion de leurs peuples. Le Cameroun n’est pas exempt d’un tel mode de changement de régime.

Des officiers et sous-officiers formés dans de prestigieuses académies militaires permettent de croire qu’une révolution militaire est possible au Cameroun surtout au moment où le Président est de plus en plus absent, où la vie est de plus en plus chère, ou les détournements se conjuguent au pluriel, Quand le vol est devenu le sport favori des élites, pendant que de la misère étouffe le peuple.

La démission

Pourquoi Paul Biya ne démissionnerait-il pas ? De quoi aurait-il peur ? Ce ne sera que l’officialisation d’une situation soupçonnée qui plombe la vie de la nation depuis plusieurs mois. Les absences répétées, le silence, le mutisme, la délégation prolongée des pouvoirs prouvent qu’Il a démissionné, mais il ne le dit pas. Cette hypocrisie doit cesser. Monsieur le président de la République, déclarez votre vacance et laissez le peuple camerounais s’en aller vers la troisième République. Léopold S. Senghor et Ahidjo sont des exemples

Mort Subite au pouvoir.

La nature a ses moyens et ses méthodes. Cela peut arriver à la douche, dans un avion; au cours d’un repas, ce sera la loi de la nature, qui veut que l’on se repose quand on a trop travaillé, au risque de tomber sous le poids de l’âge comme Mao Zedong(Chine), Tchernenko et Gromyko (ex-Urss), Bourguiba (Tunisie) devenu grabataire, Robert Mugabe ( Zimbabwe) trompé, ou encore Arap Moi ( Kenya).

Mode « Chassement » Méthode Kamto et BAS

Mobutu, Moubarak, Ben Ali, Bouteflika et d’autres dans le monde, ont été tous chassés comme de malpropres et contraints à l’exil. Pourquoi pas Paul Biya ?

Quand ? Les dates possibles

Il est impossible de savoir quand partira Paul Biya. En dehors d’un évènement naturel, d’un réveil de l’armée patriotique ou de son bon vouloir, nul ne peut dire quand il partira. C’est comme si on me demandait quand a eu lieu et quand aura lieu le prochain Conseil des ministres ou le congrès du RDPC.

Qui ?

Les scenarios possibles

On retient qu’en quarante ans de règne, la progéniture de Paul Biya est très grande et abondante. La liste des successeurs est longue.

Pourtant, seul un de ces fils, au propre comme au figuré, devra lui succéder dans un avenir, prochain ou lointain mais inévitablement certain. Mais lequel ?

Franck Emmanuel Biya .

Le Tchad, le Togo, le Gabon nous parle, mais ne sont pas le Cameroun. Le président Paul Biya avait bien dit que le Cameroun n’est pas une monarchie.

Ferdinand Ngoh Ngoh

Ministre d’Etat SG/PR tisserait sa toile derrière les rideaux du Palais de l’Unité. Son premier avantage serait une proximité filiale avec la première dame. L’autre avantage étant son impressionnante longévité à la tête de la plus haute hiérarchie administrative du pays,

Marafa Hamidou Yaya

Il rêve d’un destin à la Nelson Mandela ou le syndicaliste polonais Vaclav Avel, Peut rééditer l’exploit de 1984, quand il fut retiré du peloton d’exécution des mutins du 06 avril 1984, à la toute dernière minute ? Grâce à Paul Biya qui l’appellera plus au Gouvernement

Jean Pierre Amougou Belinga

Véritable créature de Paul Biya, qui a su capitaliser la confiance du Président en bâtissant un empire économique qui intime du respect à tous. Au-delà de l’orgueil qu’on lui connaît, dit-on c’est un grand bâtisseur d’une générosité sans pareille. Un parcours comme celui de Silvio Berlusconi, qui n’était pas diplômé des prestigieuses universités de Rome, et de Milan. Mais il a été président du Conseil (Premier Ministre) avec rang et prérogatives de Président de la République en Italie,

Paul Atanga Nji

Il a des états de service dans la rue et dans les réseaux de pouvoir obscur de la République ? Considéré par certains comme un tocard très fort en eau trouble. Demandez-lui qui est son père, il vous dira que c’est Paul Biya.

Chief Joseph DION NGUTE

Longtemps resté dans l’ombre, nommé premier Ministre, méprisé de tous, Paul Biya pourrait intérieurement dire comme le Président Ahmadou Ahidjo à son sujet : « que celui qui méprise l’envoyé du roi, méprise le roi, un jour l’envoyé du roi deviendra roi et on verra » Fils Spirituel de Paul Biya, »

Malachie Manaouda, Mopa Fotouing Sa majesté Abdoulaye, le charismatique sultan candidat, Alamine Ousmane Mey un électromécanicien qui peut réparer cette machine en panne, et Ibrahim Talba Malla, tous candidat à réaliser la transition générationnelle. Tous fils de Paul Biya.

Cabral Libih Li Ngue,

Face à la gérontocratie régnante, l’honorable rêve d’être ce que nous admirons de la France. Un Macron camerounais. Est possible. Sous le prisme de la transition générationnelle.

Joseph Beti Assomo,

Je vois de loin homme de terrain, ancien chef de terre ayant une parfaite connaissance de l’air, de la terre et de la mer. Cela ne le tente pas mais il sait que plusieurs ministres de la Défense ont pris le pouvoir dans différents pays africains. Fils de Paul Biya.

Joseph Anderson Le

Il sait que le maréchal Mobutu (roi du Zaïre) est un ancien journaliste. il partage cette disponibilité à la transition générationnelle avec l’honorable Benjamin Amama et sans doute l’ancien ministre Salé en orient,

André Siaka

Nous sommes dans la transition générationnelle. Nyat Njifenji a droit au repos Transition oblige

Paul Fokam Kemogne

Je convoque ce formateur de générations futures, dont la tirelire est déjà pleine, pour qu’il nous débarrasse de ces avides qui siphonnent les caisses publiques,

Louis Paul Motaze,

On le dit brillant, baroudeur, convivial, simple, intelligent le prototype même de la transition générationnelle ? Ce pourra être par filiation, par adoption ou de gré à gré, Au risque de paraitre excessif, je regarde un mur du bureau du nord au sud de l’est à l’ouest, je vois la photo de Louis Paul Motazé en lieu et place de celle de Paul Biya.

Samuel Eto’o fils, Maurice Kamto

D’autres bonnes têtes jeunes et bien faites Je ne suis pas sûr des images, mais je crois que cela fait partie de la transition générationnelle. Candidats à la succession. Comme on dit au PMUC «A ne pas négliger».

Chantal Biya

Certains parlent de Chantal Biya à la succession Paul Biya. D’autres disent même qu’elle serait déjà la vraie gouvernante du pays. Mais qui sait ? Le Cameroun, c’est le Cameroun comme l’a dit Paul Biya

Elle rêve sans doute de connaitre le sort d’Eva Perón, qui a bien succéder à son vieux mari, devenant ainsi présidente de la République d’Argentine, madame Imelda Marcos, ancienne première dame devenue présidente des îles Philippines. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour, la première dame du Cameroun. Le choix du fils ou de l’épouse reste cornélien. Franck Biya Pourrait être le lièvre de cette course de fond ou Chantal Biya courre cachée.

Edgard Alain Mebe Ngo

Préfet, Directeur du Cabinet Civil, Délégué Général à la sûreté Nationale, Ministre de la défense, Ministre des Transports. Un parcours qui en dit long. Paul Biya aura brisé ses élans en boulu « sougmann angla euka zut oba ». Espoir perdu, avenir brisé pour une et sûre transition générationnelle. Fils de Paul Biya.

Jacques Famé Ndongo

Pourrait lui aussi rêver d’écrire, non plus les discours de son « créateur », mais son nom au plus haut niveau de la République. Créature de Paul Biya

Que feront les autres fils ?

Quand le successeur aura été désigné par le peuple (voire par l’armée) et qu’ils devront encore attendre quarante ans que feront les autres ?

Les réseaux tapis dans l’ombre en ce moment et qui s’entre-déchirent ouvertement pour le fauteuil de Paul Biya ne feront pas la paix cadres et les militants du RDPC redoutent une implosion. Franck Emmanuel Biya fils naturel de Paul Biya semble avoir fait un faux départ en ignorant l’élasticité du mot « fils ».De quel fils s’agit-il pour succéder à Paul Biya? Fils naturel, adoptif, légitime putatif, spirituel, créature ? That is the question et ça, ça va se savoir.