Au tribunal : Traînée en justice par son bailleur

Dame Etoundi passe des moments difficiles. Elle n’arrive plus à joindre les deux bouts. Cela se fait ressentir sur son bail. Depuis deux ans, elle est incapable de payer son loyer. Son bailleur las d’attendre puisqu’elle lui donnait de faux rendez-vous a décidé de porter l’affaire en justice.

Sieur Essomba et l’accusée ont comparu le 19 juillet dernier au Tribunal de première instance d’Ekounou à Yaoundé. Le plaignant âgé de 40 ans, est propriétaire d'un appartement au lieudit «Coron ». Depuis 12 ans l’accusée y vit avec son époux.

Ce jour-là, les chefs d’accusation retenus contre dame Etoundi sont : non payement de loyer depuis deux ans et sous-location. «Tous les mois, elle trouve une excuse pour ne pas me payer. Soit elle a deuil, soit elle doit contribuer pour un mariage.

Elle doit me reverser une somme de 1million 600Fcfa en compensation des deux années d’impayés et j’exige que le couple libère ma maison », fait savoir sieur Essomba à la cour. Pour sa défense, l’accusée fait nier les faits et va plaidera non coupable. Une descente sur le terrain étant programmée, l’affaire a été renvoyée au 16 août prochain.