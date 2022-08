Boxe : Le Cameroun accueille la deuxième édition de l’international Arab Boxing Championship :: CAMEROON

Après une première édition réussie, le Cameroun s’apprête à accueillir la deuxième édition de l’International Arab Boxing Championship qui promet être encore plus compétitive que la précédente. Le 27 Août prochain la maison du parti de Bonanjo vibrera au rythme du gala international de boxe arabe qui verra la participation de plusieurs boxeurs venus de 11 pays Africains dont le Cameroun. Le Niger, le Togo, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, le Tchad et la Guinée équatoriale sont les pays qui prendront part à cette seconde édition de ce gala de boxe arabe.

Ce Gala est une opportunité pour le Cameroun et pour ses boxeurs qui auront l’occasion non seulement de compétir mais de se préparer aux échéances internationales. Aussi, l’objectif de ce gala est de faire des athlètes camerounais des légendes. Pour Lamine Yaro le président l’association sportive pour la promotion de la boxe arabe et vice-président de la fédération Africaine « C’est un honneur pour le Cameroun après la Can de recevoir cette compétition (…) C’est un grand challenge pour notre pays, nous avons des athlètes de très haut niveau et nous nous attendons à une grande victoire ».

Au programme, on aura des chocs des titans, plusieurs combats de haut niveau. Deux ceintures seront en jeu le 27 Août prochain et le ring fera beaucoup parler et taire certaines personnes. Le champion Camerounais de boxe Arabe Herman Siaka dit ‘’le buffle noir d’Afrique’’ se battra pour le titre de champions du monde catégorie poids lourd face à l’algérien Merali Ahmed qui est lui aussi un combattant puissant aux qualités énormes. Mais cela n’effraie en aucun cas le buffle noir d’Afrique qui s’est dit prêt pour ce choc qui est le plus attendu. Face à la presse ce 05 Août à Douala lors de la conférence de presse qui a permis de présenter les boxeurs qui représenteront le Cameroun Siaka a déclaré être prêt : « Je dirai que je suis enfin prêt pour défendre les couleurs de mon pays… j’invite tous les camerounais à venir me soutenir ce jour par leur simple présence parce que ce jour ça va cogner fort ce jour… ».

Ainsi donc, les Camerounais son massivement attendus ce 27 Août à la maison du parti de Bonanjo pour soutenir les athlètes Camerounais. Les tickets seront disponibles dans les prochains jours aux prix de 3 000 FCFA et 10 000 FCFA (Vip).