Vacances : Ebolowa célèbre son tournoi de la paix

A l’initiative de l'Observatoire du développement sociétal (ODS), le tournoi démarrera le samedi 6 aout 2022.



Pendant deux semaines, d’Ebolowa, chef-lieu de la région du Sud vibrera au rythme de ce rendez-vous sportif et culturel. Déjà parée, la ville n’attend plus le kick-off de la grand-messe prévue ce samedi 6 aout 2022. Ce n’est que la toute première édition. Mais l’événement dénommé « Tournoi de la paix» mobilise déjà tout ou partie des fils et filles du département de la Mvilla. Le comité d’organisation renseigne qu’environ 2000 jeunes issus d'Ebolowa, d'Efoulan, et bien d’autres arrondissements de cette unité administrative, rivaliseront d’adresse dans des domaines d’activités retenues.

Il s’agira des animations socioculturelles, en l’occurrence l’élection Miss Ebolowa 2022 ; des prestations artistiques des artistes du terroir ; des jeux de société ; entre autres.

En ce qui concerne les rencontres de football, 13 équipes sont déjà officiellement affiliées. L’on compte entre autres Colombe de Tchangue, Bastos de Mbong, Condor d'Efoulan, Asmen de Ngat et Mfounga FC. Le village Tchangue, dans l'arrondissement d'Efoulan a été retenu comme site de lancement du tournoi. Il y aura du jeu et de l’enjeu. Les vainqueurs de la première édition du Tournoi de la paix seront connus le 21 aout prochain, au cours de la cérémonie de clôture.



Pour le promoteur, Lilian Koulou Engoulou, par ailleurs coordonnateur de l'Observatoire du développement sociétal (ODS), l’objectif avoué est de célébrer la paix, seul gage de tout développement.



En marge de la compétition Lilian Koulou Engoulou, fils d'Ebolowa et son l’Ong, ODS, qui lutte contre l’injustice et la corruption, organise un camp de vacances. Il sera question dans cette activité de réunir des élèves et étudiants pour des causeries éducatives sur des préoccupations actuelles, tout en leur inculquant des valeurs de paix, de citoyenneté et de patriotisme.

Que la fête commence.