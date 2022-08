CAMEROUN :: Théâtre : Brigitte Tsafack au Laa’kam :: CAMEROON

La comédienne sera en représentation ce soir à Bafoussam avec la pièce « Woulili » de la compagnie Feugham.



Au Laa’kam ? Oui au Laa’kam. Brigitte Tsafack répond ainsi et avec autorité. Mais, il ne s’agit pas du Laa’kam pris comme cellule initiatique, perpétuant des traditions séculaires. Elle vous donne simplement rendez-vous ce soir au Centre culturel de la compagnie Feugham dénommé « Laa’kam », pour la représentation de la pièce de théâtre « Woulili ». D’après le dramaturge et metteur en scène, Kouam Tawa, « Woulili est le cri que poussent les femmes en pays Bamiléké pour annoncer un malheur ou pour prévenir d’un danger ».



Il ne s’agit non plus de se cantonner dans la région de l’Ouest ou au Cameroun. Il est davantage question de montrer à travers cette pièce de théâtre que « l’Afrique est en danger. Si elle sait qu’elle est en danger, elle ne sera plus en danger ». Comme un colier, Woulili égraine les événements tristes de l’histoire de l’Afrique de la période coloniale à nos jours, et entend convoquer l’éveil des fils et filles du continent pour en prendre conscience, « afin que n’éclatent pas de nouveaux orages ». L’actualité brulante marquée par la guerre au Mali, en Rdc, au Burkina-Faso ; des externalités négatives sur le plan économique, due à l’invasion russe en Ukraine, sont en fait les prétexte de ce spectacle.



Kouam Tawa ajoute que Woulili est aussi une palabre faite de paroles pour le cœur et l’oreille, de paroles qui mises bout à bout, et portant la plume des grands auteurs africains qui sont des témoins de cette histoire qui a collé des stigmates de la misère et qui planent encore comme l’épée de Damoclès sur la tête de l’Afrique. Des signatures matures qui ont posé les jalons de la littérature africaine et qui retentissent encore dans les mémoires. Kouam Tawa à travers Brigitte Tsafack, les rend hommage.



Parmi les textes choisis par Kouam Tawa, l’on a « Ils sont venus ce soir » de Léon Gontran Damas ; « Prière aux masques » de Léopold Sedar Senghor ; « Le défi à la force » de David Diop ; « Hors des jours étrangers » d’Aimé Césaire ; « Conseil à un maitre » de René Philombe ; entre autres.

La représentation Woulili est un monologue où Brigitte Tsafack, guidée par des bruitages et musiques en fond sonore, étalera sa performance artistique. Pendant plus de 50 minutes, l’enseignante de profession vivant à Bafoussam, va entrainer les amoureux du 6ème art dans sa cellule initiatique. Même contre vents et marées, le public de Bafoussam est attendu ce soir au Laa’kam. La comédienne ayant participé à plusieurs représentations de la Compagnie Feugham, (une troupe professionnelle de théâtre créée depuis 2010), vous fera passer un week-end inoubliable. L’on ne doit pas vous raconter ce qui s’y est passé. Il faut le vivre pour le raconter.