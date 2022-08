CAMEROUN :: 48 MILLIONS DE FCFA A CHAQUE CLUB ; 100 MILLIONS DE FCFA POUR LE CHAMPION :: CAMEROON

Ces annonces ont été faites par Samuel Eto’o au cours d’une concertation jeudi à Yaoundé entre le Président de la FECAFOOT et les promoteurs de clubs du championnat MTN Elite One.

Chaque équipe percevra une subvention de 48 millions de FCFA, a annoncé le Président de la FECAFOOT au cours de cette rencontre qui s’est tenue au siège de la fédération. Dans cette enveloppe, la somme de 5 millions de FCFA sera allouée à chaque club pour la création d’une équipe de jeunes U15 et U17.

Autre révolution, le champion du Cameroun pour la saison 2022/2023 recevra une enveloppe 50 millions de FCFA pour le titre et une autre de 50 millions de FCFA pour la participation à la ligue des champions, soit un total de 100 millions de FCFA.

Samuel Eto’o a aussi annoncé le payement aux clubs du reste de la subvention de l’Etat pour la saison écoulée, dès la disponibilité de l’argent sera.

Le Président a aussi tenu à dévoiler le montant versé par le sponsor MTN chaque année.

Pour rendre les clubs plus compétitifs sur le plan professionnel, il annonce l’organisation d’un séminaire de formation à l’intention des responsables administratifs des clubs. Ceci pour permettre à tous les clubs d’être à jour dans la gestion au quotidien de leurs différentes structures. Conséquence, l’on devrait observer une célérité dans la justification des dépenses effectuées.

Samuel Eto’o a également annoncé la tenue de la cérémonie du ballon d’or qui va primer les meilleurs joueurs des championnats camerounais. Pour lui, le concept de ballon d’or camerounais doit être exhumé. Il y’a également le trophée des champions qui sera organisé par la fédération.

Le démarrage du championnat est prévu pour le 15 octobre 2022 et s’étendra jusqu’ en avril 2023. La trêve de tous les championnats interviendra avant la Coupe du monde, le 7 novembre plus précisément. La reprise est prévue le 7 janvier 2023.

Le championnat MTN Elite Two démarre le 29 octobre, tandis que la Guinness Super League connaîtra son kick off le 5 novembre et s’achève le 26 mars 2023. La Coupe du Cameroun sera lancée en mars 2023 et la date de la finale proposée pour le mois de mai 2023.

Le trophée des champions qui opposera le champion au vainqueur de la coupe aura lieu le 12 octobre 2022. La cérémonie du ballon d’or se tiendra le même jour. Une proposition des dates de la Coupe du Cameroun de cette année a déjà été faite à la Présidence de la République.

Sur le plan purement sportif, la formule du championnat en deux sous poules sera maintenue. 11 équipes par poule, les deux derniers de chaque poule seront relégués. Les play-offs se dérouleront en formule du championnat. Le lieu sera déterminé par le Président de la fédération.

Le tirage au sort des poules a été effectué.

POULE A

1-PWD

2-COTONSPORT

3-STADE RENARD

4-UMS

5-AVION ACADEMY

6-AIGLE

7-DJIKO FC

8-CANON DE YAOUNDE

9-RENAISSANCE DE NGOUMOU

10-EDING

11-COLOMBE

POULE B

1-YOSA

2-GAZELLE

3-USD

4-PANTHERE

5-BAMBOUTOS

6-FOVU

7-FORTUNA

8-FAUVES AZUR

9-DRAGON

10-APEJES

11-ASTRES.

Au terme de la réunion, les présidents de clubs ont exprimé leur satisfaction. « Le Président de la FECAFOOT a tenu parole, il avait promis qu’il va doubler l’enveloppe de la subvention, il l’a fait. On part de 23 millions à 48 millions de FCFA », s’est réjoui Pascal Abunde, président de PWD de Bamenda et président de l’ACEC, le collectif des présidents des clubs d’élite du Cameroun.