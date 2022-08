MONDE ENTIER :: Supergooal Casino vous présente Tarzan :: WORLD

Tarzan est une machine à sous Microgaming très bien conçue, il est livré avec de superbes animations et graphiques 3D. Les visuels de style dessin animé conviennent bien au thème, et il y a beaucoup de bonus différents à apprécier ici.

Votre mise dépend du nombre de pièces et de la valeur de pièces jouées. Toutes les tables de paiement affichent le nombre de pièces ou de crédits gagnés pour chaque combinaison. Le montant des gains est affiché sous forme de pièces sous le tableau de payent dans PlayCheck.

Sur le site supergooal casino ce jeu, vous donne du plaisir de revivre en mode jeu le film du Roi de La Jungle comme si vous y étiez !

Les gains et les gains dispersées de la partie bonus sont ajoutés aux gains standars.

Au sujet des combinaisons…

Une seule combinaison dispersée gagnante est comptabilisée par tour et vous remportez la valeur du gain le plus élevé. Si vous avez une combinaison gagnante, vos gains sont mis en surbrillance sur les rouleaux. Si vous ne possédez pas de combinaison gagnante, la partie est terminée et vous pouvez jouer de nouveau.

Bon à savoir sur Casino Jeu...

Vous choisissez des objets pour révéler vos gains bonus aléatoires. Un bonus aléatoire se cache derrière chaque objet ou symbole ¨Pop

Les gains affichés dans la partie bonus sont déjà multipliés par votre mise totale. Seul le montant du gain bonus est affiché.

