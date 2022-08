CAMEROUN :: Le SDF à la reconquête des cœurs à Bafoussam :: CAMEROON

Le parti se prépare notamment à renverser le RDPC lors des prochaines échéances électorales dans cette circonscription.

Depuis que la mairie a été arrachée de justesse par le RDPC , le parti au pouvoir, le Social Democratic Front (SDF), parti de John Fru Ndi, avait perdu sa côte de popularité à Bamougoum à Bafoussam 3ème, dans le département de la Mifi, région de l'Ouest. C'est ainsi que pour tenter de renverser la vapeur, l'heure est à la remobilisation des militants de cette circonscription électorale. L'action est menée par Charlie Tchikanda, chargé des droits de l'homme et des libertés au sein de cette formation politique. Objectif, aller vers la chasse aux nouvelles victoires lors des échéances électorales futures.

« Au regard de la configuration réussie de cette cellule, nous avons parié pour la jeunesse à qui nous voulons redonner confiance afin que les bénéficiaires, non seulement prennent leur destin en main, mais également qu'ils fassent émerger leur leadership, afin de préparer les élections municipales et législatives de 2025 », explique-t-il. La cellule baptisée « Reconquête » et logée au quartier Kamkop a été installée lors d’un meeting politique organisé le 31 juillet dernier à Bafoussam.

Le bureau constitué de 26 membres, qui vient d’être installé est un savant dosage, notamment avec 40% de jeunes, 30% de femmes et 30% d’adultes. L'équipe sera conduite par Jean Kenmogne avec comme unique mission « devenir de vrais ambassadeurs qui devront aller à la recherche des potentiels militants et se mettre activement et résolument au travail ».

C'est en foi de cela qu’ils ont prêté serment sur les textes de base du parti. La rencontre a connu la présence d'Emmanuel Tagne Ngéko, ministre du Shadow Cabinet, qui est du même avis pour la promotion et la valorisation de la relève par des jeunes. L'honorable Deffo Oumbé Sangong, secrétaire à la défense et à la sécurité au sein du comité national exécutif du SDF, a apporté sa caution à cette nouvelle dynamique.