Listing des biens matériels et immatériels de basile Atangana Kouna récupérés par l'état du Cameroun :: CAMEROON

Listing des biens matériels et immatériels de basile Atangana Kouna alias don basilio récupérés par l'état du Cameroun avant sa libération .

PARC AUTOMOBILE

Dans ses domiciles de Yaoundé et de Douala.

1 véhicule Mercedes Benz immatriculé ce014fs (noir)

2 véhicules Mini Morris Ce010 Fs aux mains de son épouse madame atangana née Mengue Aline au quartier NTOUGOU à golf à Yaoundé

1 véhicule Mercedez Benz Ml 350 4matic (marron)

2 véhicules Mercedez Benz Classic (noir)

3 véhicules Mercedez Benz S Classic (noir)

3 véhicules Lexus Ls 460 (noir)

5 Porches (noir)

6 Toyotas Camry .

Garage Okala Okala Désiré à Mbankomo (beau-frère du concerné )

1 Toyota Prado accidentée ( noir)

1 Hyundaï Santa Fé (noir)

Garage Ets Cima À Ekié à Yaoundé tenu Par Ekédina Chibiéréré (un nigérian)

1 Toyota Land Cruiser V8 (noir)

2 Dodge Caliber (noir)

3 Renault Versatis (noir)

Garage Christ-Auto au quartier Mvog-Ada à Yaoundé

1 Volkswagen Touareg ( noir)

Numéraire en monnaies étrangères dans le coffre-fort de son domicile à Yaoundé :

357 billets de 5 euros dont 1785 € soit près de 1 170883 FCFA

1385 billets de 10 € dont 13850 € soit plus de 9 millions de FCFA

6391 billets de 20 € dont 127820 € soit près de 84 millions de FCFA

3950 billets de 50 euros dont 197500 € soit plus de 130 millions de FCFA .

1659 billets de 100 € dont 165900 € soit plus de 108 millions de FCFA .

892 € billets de 200 € dont 178400 € soit près de 117 millions de FCFA .

1380 billets de 500 € dont 690000 € soit plus de 452 millions de FCFA

364 billets de 100 dollars américains dont 36400 dollars américains soit plus de 23 millions de FCFA .

84 billets de 50 dollars américains dont 4200 dollars américains soit près de 2 millions 800 mille FCFA .

17 billets de 20 dollars américains dont 340 dollars américains soit près de 220000 FCFA .

1billet de 10 dollars américains soit 6500 FCFA

5 billets de 20 dollars canadiens dont 100 dollars canadiens soit plus de 50000 FCFA

2 billets de 10 dollars canadiens dont 20 dollars canadiens soit plus de 12000 FCFA

12 billets de 20 livres sterling £ dont 240 livres £ soit près de 189000 FCFA .

1 billet de 1000 franc suisse soit plus de 671000 FCFA .

4 billets de 200 francs suisse dont 800 francs suisse soit plus de 537093 FCFA

Numéraires saisis à la SCB sur ses 6 comptes bancaires (en FCFA )

5 millions

50 millions

16 millions

37 millions

10 millions

635000 FCFA

Compte bancaire de mademoiselle Mispa Atangana Kouna (sa fille ) à la BGFI BANK ( en FCFA )

127 millions .

Ajoutés à cela, on retrouve plus de 1000 hectares de propriété immobilière avec titres fonciers et des parts à Santa Lucia et sa résidence privée de Yaoundé qui n'a pas été saisie est évaluée à près de 2 milliards de FCFA sans compter ses résidences secondaires dans son village et dans le village de son épouse.