Comment expliquer le soutien de Macron à Yannick Noah en plein conflit d’intérêt entre le l’équipementier Coq Sportif et l’Etat du Cameroun, Un équipementier moribond au vu de sa gestion des sélections nationales du Cameroun.



Emmanuel Macron qui lors de sa conférence de presse à Yaoundé parlait de la concurrence ouverte pour les marchés publics au Cameroun en disant que les activités des entreprises françaises devaient aussi profiter aux populations.



On voit bien que Coq sportif au Cameroun ne profite qu’a elle-même et la clique de fonctionnaires cachés derrière ce contrat, Est-ce la nouvelle forme de collaboration entre la France et le Cameroun prôné par Macron ?