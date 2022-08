CAMEROUN :: MACRON ET YANNICK NOAH VEULENT UTILISER LES METHODES DE LA FRANCAFRIQUE POUR IMPOSER LE COQ SPORTIF :: CAMEROON

EMMANUEL MACRON ET YANNICK NOAH VEULENT UTILISER LES METHODES DE LA FRANCAFRIQUE POUR IMPOSER LE COQ SPORTIF AU CAMEROUN



Dans trois mois se jouera la coupe du monde au Qatar, l’Etat d’esprit au sein des lions indomptables rassure et fait courir les sponsors. Coq sportif et sa performance moribonde avec les sélections nationales joue son avenir en Afrique et espère à partir de l’équipe nationale du Cameroun pénétrer le marché africain. La coupe du monde étant une vitrine pour l’équipementier qui a rétrogradé la valeur marchande des sélections nationales du Cameroun. Expulsé par la nouvelle direction de la Fecafoot, comme du temps de la France Afrique, inapte à la concurrence, l’équipementier mise sur le soutien d’Emmanuel Macron qui lors de sa visite a transformé la résidence de Yannick Noah en ambassade Bis.

LES ENJEUX :

« L’avenir du football mondial appartient à l’Afrique »déclarait il y a deux semaines le président de la fédération sénégalaise de football au journal Jeune Afrique. Samuel Eto’o Fils président de la fédération camerounaise de football pour sa part estime qu’il y a plus de talents en Afrique qu’en Europe, il a la conviction qu’un jour une sélection africaine remportera la coupe du monde.

Ces affirmations des acteurs de football de premier plan sur continent se justifient par la ruée des sponsors et équipementiers internationaux vers les sélections nationales africaines. Tout commence en 2019 lorsque l’équipementier Puma s’est intéressé à l’Afrique. Le choix a été vite fait, c’etait l’équipe nationale du Cameroun.

« Le but de Djanka Beaka à la coupe du monde en France relance complètement Puma et conforte l’idée de son intérêt pour les lions. En 2000 entre la CAN et les jeux olympiques Puma va doubler son budget publicitaire Lions Indomptables pour vendre au maximum à Sydney. Poker gagnant car au même moment, Puma remporte 2 médailles d’Or: une avec le Cameroun et l’autre avec le Tennis grâce à Serena Williams. Quand j’ai visité le Musée de Puma à Herzogenaurach en Bavière 2018, j’ai tellement été édifié. » témoigne Phil de Tassoti , analyste sportif. Ce dernier pense que ceux qui ont décidé d’aller chez le Coq Sportif qui en réalité n’est même pas un concurrent de Puma sont de vrais criminels et ont écorché le peu d’image qui reste de ce pays.

CAN 2019, les plus grands équipementiers de la planète sont en Egypte : L’africain Airness avec l’équipe du Mali, Adidas qui habillait le Maroc, l’Algérie, et la Mauritanie, Nike avec l’Afrique du Sud et le Nigeria, l’italien Garman avec Madagascar et Burundi, Uhlsport avec le Kenya et la Tanzanie, Kappa avec la Tunisie et un autre Italien Macron avec la Guinée Conakry. A côté de ces firmes, une avait le monopole, c’était le géant allemand Puma qui aurait pu disputer la compétition avec 6 sélections. Puma restera avec Egypte l’Angola, le Ghana, Sénégal, Côte d’Ivoire.

Le Coq avait pointé son bec au Cameroun .Car en Effet, cette période coïncidait avec le retour au Cameroun de Yannick Noah qui venait d’être condamné par le fisc français à verser une amande évaluée à plus de 600 milles euros. Celui qui avait été la personnalité préférée des français est actionnaire chez Coq Sportif symbole de la France bien que vendu à un suisse.

COUP DE TONNER

En 2018 les lions ne sont pas qualifiés pour le mondial en Russie. Le géant mondial Puma ne souhaite plus renouveler le contrat du Cameroun et au même montant d’1.3 milliards de FCFA. En clair, chaque année, la FECAFOOT prenait chez Puma 1,3 milliards de FCFA.

En cette année 2018, selon les révélations du site Allez-les Lions l’équipementier Puma estimait que la position du Cameroun dans le classement FIFA avait chuté, ensuite les lions ne présentaient plus de célébrités dans ses rangs .Puma a proposé pour renouveler le contrat, non plus 1.3 milliards de FCFA, mais 600 millions à verser tous les ans à la fédération .

« Incroyable mais vrai » car alors que Puma proposait 600 millions par an au Cameroun, Seidou Mbombo en toute discrétion a choisi Coq Sportif qui proposait 290 millions et qui n’a jamais versé ce montant, elle n’a versé que 100 millions de FCFA jusqu’à nos jours.

« Le 4 Juillet 2012 je suis à Madison Square. Sur les grands panneaux d’affichage, qui vois-je? Eto’o en tenue des lions avec Puma son équipementier de l’époque sur la plus grande place publicitaire du monde. Aujourd’hui on achète les maillots des Lions dans les dépendances et on s’en vante. L’endroit où le football est le plus en train de se développer et avec les sponsors c’est l’Amérique, or ça te prend 4 semaines pour qu’on te livre un maillot puis la commande est même annulé et ça s’était avant le Covid. Les boutiques Coq machin là, ça se compte sur les bouts de doigt. Le Coq Sportif n’a jamais eu un plan clair pour le rebranding des lions. Et puis comment tu peux terminer champion d’Afrique c’est à dire en position de force pour la négociation et terminer avec le Coq Sportif dis donc. » Phil le Tassoti .

Dans quelques jours le verdict de la FECAFOOT sur le nouveau sélectionneur sera lu, le Coq sportif a publié ce mercredi une correspondance digne du colonisateur, dans une arrogance démesurée et menace le Cameroun .Elle compte sans doute sur ses allies camerounais qui tirent profit de ce contrat prolonge dans un appartement meuble de la ville de Yaoundé.





Albin Njilo