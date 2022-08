CAMEROUN :: Robert Yaya Sambo : Dans la toge de la performance organisationnelle publique :: CAMEROON

L’inspecteur des impôts, chef de Centre des Impôts de Moyennes Entreprises de Maroua vient d’enrichir son parcours d’un Master professionnel en management des organisations publiques qui le fait auditeur en la matière.

Le voici ! Robert Yaya Sambo. Inspecteur des impôts et Chef de Centre des Impôts de Moyennes Entreprises (Cime) de Maroua. Il est compté parmi les 50 auditeurs de la promotion 2022 de l’Institut Supérieur de Management Public (Ismp) de Yaoundé, sortis le 28 juillet dernier pendant le colloque de la semaine des Auditeurs édition 2022 placé sous le thème « le pilotage de la performance organisationnelle publique ». Son diplôme : Master Professionnel en Management des Organisations Publiques. Son thème du mémoire : Gestion du fichier du contribuable au Cime de Maroua, axée sur la nécessité de réforme pour l’amélioration des recettes. « L’objectif de ce travail était de montrer qu’une réforme adaptée à la gestion du fichier des contribuables peut entrainer l’amélioration des recettes fiscales dans ledit Centre et partant, à la Direction Générale des Impôts. Pour cela, nous avons utilisé l’instrument d’analyse SWOT que nous avons appliqué aux variables du Customer Relationship Management (Crm) pour comprendre la gestion actuelle du fichier des contribuables dans cette organisation » formule-t-il en guise d’un début de résumé de son mémoire.

Cette nouvelle qualification, l’inspecteur Robert Yaya Sambo l’obtient au plus fort de sa passion pour les milieux du droit, de l’économie et de gestion et, au crible de sa détermination en quête de nouvelles performances. Le diplôme qui enrichit son parcours académique est le couronnement d’un travail de trois années calendaires de formation au lieu de deux, du fait de la pandémie de la covid19 et de l’interruption des cours pour rénovation des bâtiments de l’Ismp. Fonctionnaire enthousiaste et doté d’une vive ardeur pour le service public, il se sert à bon escient de cette assertion du chef de l’Etat Paul Biya qui déclare lors d’un de ses discours du récent septennat : « La fonction publique doit être au service du public. Elle doit tourner le dos à l’attentisme, à l’inertie, à l’immobilisme et à l’affairisme pour devenir plus efficace, se redonner une éthique, hisser ses performances à la hauteur des enjeux et se tourner résolument vers la satisfaction de l’intérêt général ». Nantis d’habiletés managériales nouvelles, l’auditeur retourne dans son Maroua natal en posture de produit plus affiné et mieux outillé pour une plus grande productivité dans le Centre des Impôts de Moyennes Entreprises du chef lieu de la région de l’Extrême-Nord.

A côté de ce haut titre qui fait foi de ses aptitudes et de son mérite, Robert Yaya Sambo est détenteur d’une maitrise en droit privé, option droit des affaires. Il est par ailleurs diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (Enam). Originaire de l’Extrême-Nord, il officie depuis le 26 octobre 2020 à Maroua, date de sa nomination en qualité de Chef Cime. Avant cette promotion, il était chef de Centre Intégré des Impôts de l’Océan. Fonction qu’il a occupée du 06 janvier 2015 au 26 octobre 2020. Chrétien engagé, Il est marié à une charmante femme avec qui il a fondé un foyer paisible d’où sont issus plusieurs enfants.