CAMEROUN :: Iniquités politiques : Manoeuvre à Bafoussam pour scissionner le MRC ? :: CAMEROON

Le sous-préfet du 1er arrondissement de cette ville a suscité l’émoi en autorisant de manière spéciale à certains militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC ) d’organiser une conférence de presse ce 3 août 2022.

C’est acté et c’est de l’inédit !

Tchuendem Gisèle, épouse Kamdem, a signé ce 2 août 2022 une « autorisation spéciale » en faveur de ce qu’elle appelle le « Collectif des candidats abusivement déchus pour les élections internes du MRC dans la région de l’Ouest représenté par Monsieur Kenmegne Tama Guy ». Il n’échappe pas sur la plan de la forme que l’autorité annonce les couleurs de l’évènement en écrivant collectif avec un « c » majuscule.

Une certaine façon dirait-on, de lui donner corps plus concret, plus personnel et distinctif. Cet acte de mansuétude, d’empathie et de générosité envers certains militants du MRC en mal dans les rangs derrière Maurice Kamto après les élections, soulève au bas mot deux questions qui titillent les intentions et les visées réelles de l’autorité administrative. Est-ce bien aux MRCistes qu’un sous-préfet ose au Cameroun accorder une autorisation d’organiser une conférence de presse en plein air, au cœur de la ville de Bafoussam ? Vraiment ?

Près d’une centaine des militants de ce parti sont encore embastillés pour avoir marché le 22 septembre 2020 ! Et bien plus, personne n’a oublié la procession monstre du chef de ce parti en novembre 2019 en route vers Gouache sinistrée. L’autorité serait-elle en train de tester le degré de cette flamme populaire en se prononçant en faveur de cette conférence, qui à l’examen des motifs, étale au grand jour les ingrédients du courroux de ces militants défaits aux dernières élections en interne ? Les trois buts de la conférence sont connus, à savoir, « dénoncer la démarche non objective de la commission électorale de l’Ouest ; expliquer à l’opinion publique les raisons de la saisine du juge de référé d’heure à heure aux fins de la suspension de la tenue des élections internes du parti dans la région de l’Ouest et donner leur position. » Que signifie « donner leur position » ? Telle est de toute évidence le point cardinal de cette rencontre où on attend une déclaration forte de ces militants dont le verdict des urnes leur a été défavorable.

Fraudes

Et comme pour ajouter un peu plus de confusion à cette autorisation spéciale, le sous-préfet s’est prononcé alors même que la Mairie de la ville n’a pas encore donné son approbation pour la tenue de cette conférence au « parc des loisirs de Bafoussam ». Et si l’élection électronique dans ce parti était la cause ? Alors que le MRC se réjouit de cette pratique diligente et exempte de fraudes, voici en interne des militants qui attaquent ce mode de vote.

Allez-y comprendre ! Dans les officines, on annonce déjà le lancement d’un nouveau parti appelé l’Alliance nouvelle pour la reconstruction du Cameroun (ANRC). C’est chuchote-t-on, la tribune offerte ou la rampe de lancement pour une autre tentative de scissionner le parti de Maurice Kamto. La messe sera dite dans quelques heures à Bafoussam et l’opinion s’intéressera à la foule des fidèles qui pourront déferler par grappes comme aux jours de Gouaché, quand l’opinion pensait que l’Ouest avait tourné le dos à Kamto.