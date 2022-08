FRANCE :: ENSEMBLE MAIN DANS LA MAIN AUX CÔTES DES MALADES CARDIO-VASCULAIRES A NICE

L’association ENSEMBLE MAIN DANS LA MAIN est une association régie par la loi 1901, à but non lucratif, apolitique, créée en octobre 2012 à Nice et enregistrée à la Préfecture de Nice en avril 2017 sous le n° W062 010 681.

Elle se veut un cadre convivial, dynamique et solidaire.



BUTS

Elle a pour but :

- De promouvoir la fraternité sans frontière

- De favoriser le vivre ensemble ;

- De promouvoir les échanges socio-culturels ;

- De se réunir autour des activités de soutien, d’entraide, de détente ;

- De créer entre les membres les liens d’amitié, d’entente et de solidarité ;

NOS OBJECTIFS

Elle œuvre pour la réalisation des objectifs suivants :

- Lutter contre les maladies cardio-vasculaires ;

- Mener des actions de sensibilisation, d’information et de prévention sur les maladies cardio-vasculaires chez la femme et la jeune fille en Afrique ;

LES MEMBRES

L’association compte à son actif 20 membres dont 3 dans le bureau exécutif.

La Présidente-Fondatrice est Moline NYETAM

NOS VALEURS

- Solidarité

- Entraide

- Convivialité

- Respect

NOTRE DEVISE

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »

Nous organisons la soirée du 1er octobre 2022 en prélude à la journée mondiale du cœur qui est célébrée le 29/09 et à l'occasion de notre 10ème anniversaire. Le but de la soirée est de récolter des fonds qui seront reversés à la Fédération Française de Cardiologie pour soutenir la recherche en cardiologie

Ceci afin d'améliorer la prévention des maladies cardio-vasculaires, ainsi que la prise en charge des patients