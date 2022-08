Cameroun, transition politique: ce qui fait problème :: CAMEROON

Lorsque l'on fait d'une république un royaume, il ne faut pas s'étonner qu'objectivement, rien n'y fonctionne plus normalement.

En effet, une république est un régime politique qui a ses règles et ses principes, et un royaume les siens. L'instauration de l'un et de l'autre répond donc à des besoins précis. Un mélange de ces deux genres ne peut donc pas produire quelque chose qui soit précise dans un domaine que l'on doit constamment parfaire et qui demande nécessairement au départ que les lignes de démarcation et de définition soient clairement délimitées.

Le président d'une république orthodoxe ne fonctionne pas comme un monarque, comme un roi. Si l'évolution des sociétés humaines a voulu et a débouché sur l'existence des deux systèmes, c'est parce qu'il fallait qu'il en soit ainsi pour que l'on puisse avoir le choix entre l'un ou l'autre et non pas la superposition institutionnelle des deux dans un même État. Une république est un régime politique dans lequel la loi s'applique à tous sans exception, et où la fonction de chef de l'État n'est pas héréditaire.

Et un royaume est un régime politique ou l'application de la loi est institutionnellement à géométrie variable et surtout ou la fonction de roi est héréditaire.

Une République ne peut pas absolument être un Royaume et dans ses deux genres, la tentative d'hybridation est non seulement hasardeuse même quand elle réussit à durer pendant quarante ans comme c'est le cas au Cameroun, mais est sûrement et objectivement toujours porteuse de conflit et génératrice de chaos.

*Journaliste émérite, l'auteur est un upeciste ayant été le plus proche collaborateur de feu Ngouo Woungly Massaga, le dernier leader en clandestinité.