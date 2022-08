CAMEROUN :: Dérive antidémocratique: Le communiqué de presse du MRC :: CAMEROON



La fédération régionale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de l’Ouest porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que des individus regroupés au sein d’une organisation sans existence légale sont déterminés à amplifier la campagne de déstabilisation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) dans la région de l’Ouest. Cette opération lugubre, précisons-le, se tient avec le soutien actif et visible du sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 1er qui leur a délivré une "autorisation spéciale", acte qui n'existe pas dans la nomenclature administrative camerounaise et qui viole les dispositions de la loi 90/55 du 19 décembre1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques.

Cette campagne est mise en œuvre avec la complicité de certaines autorités politiques avec qui ce collectif se concerte et plannifie la fragilisation de notre formation politique. Suite aux nombreuses manœuvres de tripatouillages et de falsification des cartes de membre du parti et des fausses déclarations sur leur ancienneté dans le parti, les listes de candidature de ces individus ont été rejetées par la commission électorale du MRC les écartant du processus de renouvellement des bureaux des organes de base tenu dans 33 communes et 07 départements et achevé le 31 juillet dernier avec l’élection de la liste conduite par des Me André Marie Tassa au bureau de la fédération régionale de l’Ouest.

« Frustrés et indignés », comme ils le prétendent, ils ont renoncé à saisir les mécanismes de recours internes au parti pour s'engager, sans succès, dans un acharnement judiciaire.Vainement ,ils ont demandé à deux reprises au juge de référé de suspendre les élections internes des Fédérations communales et départementales et de la Fédération régionale du MRC à l’Ouest. Déboutés par la justice, ils projettent l'organisation d'une conférence de presse au Parc des loisirs de Bafoussam demain mercredi 03 août 2022.

Déplorant cette dérive antidémocratique, nous invitons les militants et sympathisants du MRC au calme et à la retenue et nous appelons les hommes des medias à rester comprendre qu’il s’agit là d’une autre tentative de déstabilisation portée par des individus qui ont cru infiltrer et prendre en otage les militants du MRC à l’Ouest en vue de livrer le parti sur un plateau en or au RDPC le moment venu.

Enfin, nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale de cette opération de déstabilisation. Tout comme, nous demandons à nos militants et sympathisants de rester vigilants et de garder leur sens de discernement face à cette actualité manipulée et orchestrée par des infiltrés démasqués.

Fait à Bafoussam, le 2 août 2022

Le secrétaire régional

Me André Marie Tassa