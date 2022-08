CAMEROUN :: Lettre de dénonciation de la destruction des équipements Eneo à Assok :: CAMEROON

Monsieur le Directeur régional,J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, des faits très graves autant que troublants, concernant vos équipements placés dans la localité d’ASSOK, à trois kilomètres de la ville de MFOU.

En effet depuis des mois et à répétition, votre transformateur installé et payé, à plus de cent millions, par la société MM Sarl, société industrielle de savonnerie et des produits cosmétiques dérivés, fait l’objet de sabotages par des gangs de criminels à la tête desquels se trouve un certain MBARGA MANIE ALEXANDRE.

Ces gangs toujours impunis, porteurs d’armes blanches et occasionnellement même des armes à feu, non seulement privent la société pillée et bloquée, mais contraignent les employés encore en place à l’obscurité. Ils grimpent sur les poteaux, cassent, brandissent des machettes et menacent.

Cette situation a été portée à plusieurs reprises, à votre attention de même que de vos divers collaborateurs à l’instar de Mme Nguini, mais sans aucune réaction, en dépit des incidences inéluctables sur le contrat de concession avec l’Etat camerounais. IL faut signaler que la savonnerie n’est pas seule dans ce triste sort, puisqu’un projet agropastoral de plusieurs milliards se retrouve également paralysée, pillée et spoliée par les mêmes bandits sans foi ni loi.

En tout état de cause, j’attends, en vous alertant, que vous preniez pour une fois des dispositions appropriées, pour sauvegarder lesdits équipements, et garantir l’exécution sereine de l’accord avec la société MM Sarl. Il est urgent que ces voyous soient neutralisés et mis hors de toute nuisance, et ce sera tant mieux pour l’ordre public, pour la crédibilité de votre société et pour la confiance des entreprisses et des populations profondément désabusées./.

Copie :

-DIR. Gle ENEO/DLA

-SED ; DGSN ;

-MINAT ; GVT/Centre ; Prefet/Mfou