CAMEROUN :: Fin de l'atelier des Plateformes des Utilisateurs des Services Climatologiques en Afrique. :: CAMEROON

À l'issue de l'atelier continental sur le renforcement des Plateformes des Utilisateurs des Services Climatologiques en Afrique, du 26-29 juillet 2022, présidé par le Ministre des Transports du Cameroun Jean Ernest NGALÈ BIBEHÈ MASSENA donc la thématique portait sur le « Renforcement des plateformes d'interface utilisateur des services climatologiques pour l’agriculture, la santé, la réduction des risques de catastrophes et l'eau dans le continent africain »,

en présence du Représentant de la commission de l’Union Africaine ; du Directeur Général du Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement ; du Représentant du Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ; du représentant de la délégation de l’Union Européenne au Cameroun ; des Représentants des Agences du Système des Nations Unies ; les acteurs de la société civile représentant des agriculteurs, des éleveurs et plusieurs médias. Les activités de cet atelier se sont achevées autour d'un point de presse présidée par le Directeur de la Météorologie Nationale du Cameroun, Monsieur TCHINDA TAZO Simplice.



Il était question de répondre aux préoccupations liées aux changements climatiques dont l’Afrique fait face et proposer les solutions pour anticiper les dangers qui pourraient affecter l'agriculture, l'eau et la santé. Selon les experts qui ont participé pour le Renforcement des plateformes d'interface utilisateur des services climatologiques, les objectifs ont été atteints des suggestions et des recommandations intéressantes, qui permettront au continent africain de rassembler les fournisseurs de services climatologiques et les utilisateurs sectoriels, en vue de structurer efficacement l'interface fournisseur-utilisateur comme préconisé par l’Organisation Météorologique Mondiale, au sein du Cadre National des Services Climatologiques (CNSC).



Le Président de l’AMCOMET, Ministre des Transports Jean Ernest NGALÈ BIBEHÈ garantit sa disponibilité et celle du service météorologique national camerounais à œuvrer pour cette collaboration qui s’inscrit en droite ligne des actions visant la redynamisation du secteur de la Météorologie et de l’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques. Le souhait est que cette démarche climato-intelligente soit appropriée par les pays africains en investissant dans la sensibilisation et la vulgarisation des plateformes producteurs-utilisateurs des informations météorologiques et climatiques qui contribuent inéluctablement au recul de la vulnérabilité des secteurs de production, tout en augmentant sensiblement la résilience nécessaire au développement durable et à l’émergence.