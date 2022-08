CAMEROUN :: Laurent Lendri Pouasse L’enfant prodige de Kribi :: CAMEROON

Le jeune opérateur économique, conseiller municipal, chevalier du mérite camerounais, constitue l'une des valeurs ajoutées qui boostent le développement local à travers ses actes palpables à Kribi et qui sert de modèle à la jeunesse, en œuvrant dans le social avec une politique du réel et du concret. Les domaines de prédilection de son ancrage sociopolitique sont l'éducation, la culture, le sport, et la formation, où il offre un large éventail de solutions en contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en essayant de se départir des batailles de clans, des alliances de positionnement et des colportages de basses manœuvres. Laurent Lendri Pouasse est un altruiste de développement pour le bien être social.



Par Lazare Kingue.



Sa vision de la société a toujours été singulière. Plus que le passé, mieux que le présent, le futur importe. Laurent Lendri Pouasse, l'originaire de Lendi-Aviation dans l'arrondissement de Kribi premier, que jeunes et patriarches ont baptisé "enfant prodige" pour ses qualités sociales extraordinaires et sa manière atypique de voir les choses se met à nouveau sous les feux de projecteurs. En prélude à la rentrée scolaire 2022/2023, il procède le 21 août prochain, à la 3e édition des prix de l'excellence académique. Un événement qu'il a initié en 2015 et dont l'objectif est de soutenir les enfants méritants issus des couches sociales de conditions précaires. 180 élèves du maternelle, du secondaire et du supérieur ont déjà été répertoriés à travers plusieurs composantes ethniques. Ils béné?cieront des fournitures scolaires, a?n d'aborder sereinement la reprise des classes. Il faut préciser qu'un paquet minimum sera également remis ce même jour au Directeur de l'école publique maternelle et primaire de Lendi-aviation.



Perspectives



Cette activité caritative sera menée simultanément avec une autre qui s'inscrit dans sa vision du futur. Il s'agit de la cérémonie d'installation o?cielle des membres du bureau du Comité de Développement de Lendi-aviation, sa contrée natale. Une association qui rassemble quasiment toutes les populations de cette localité avec pour objectif sortir de l'ornière. L’événement sera présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Kribi 1er, l'association ayant reçu un statut juridique par la délivrance d'un récépissé de déclaration datant du 29 juin 2022. A l'occasion, des appuis multiformes, pour la mise sur pied des micros-projets, seront octroyés par le catalyseur de développement. Laurent Lendri Pouasse entend ?nancer, sur fonds propres, 15 personnes à hauteur de 100.000 frs CFA chacune d'une part, et d'autre part, il envisage le lancement d'un projet destiné à la jeunesse et baptisé " un jeune, une formation ‘’. 5 jeunes, pionniers du projet, vont béné?cier des formations en conduite automobile, menuiserie aluminium et soudure. Notons que les projets cités supra vont s'étendre jusqu'en 2030 et coûteront au promoteur une somme globale de 50 millions de nos francs.



Mais ce ne sera pas encore la ?n. Car le conseiller municipal à la commune de Kribi premier vise plus haut. L’exploration de nouveaux horizons l'enchante. Son désir à terme est de doter le village Lendi-Aviation d’un terrain de football aux normes standards. L’électri?cation de son village n'est pas en reste. Des démarches sont entreprises depuis pour la circonstance. Parallèlement, il ambitionne l’augmentation des salles de classe à l’école publique maternelle et primaire de Lendi- aviation et bien d’autres réalisations visant l'émergence et le désenclavement de ce village qui a été sa mamelle nourricière.



Des faits parlants



Dans la cité balnéaire de Kribi au Sud, Laurent Lendri Pouasse fait partie du cercle de la nouvelle dynamique à la puissance montante. En se frayant un passage dans le domaine de l'entrepreneuriat, il s'est illustré dans le monde des affaires. D'abord, dans le milieu du génie civil, de l'immobilier et de l'imprimerie. L’ensemble constitue un tout qui fonde son essence aujourd'hui. En quête permanente de l'innovation, de la performance mais surtout d'une identité remarquable, le chef d'entreprise qui tire vers la cinquantaine a posé par le passé des actes louables qui sont restés gravés dans les annales politiques, socio-éducatives et socioculturelles de Kribi. En effet, en 2015, alors que le festival culturel et traditionnel du peuple Mabi dénommé<<Nguma Mabi>> perd considérablement ses lettres de noblesse, il lui est con?ée l'organisation cette année. Il en fera un succès total. L’événement connaît pour la première fois la présence des personnalités de renom à l'instar du professeur Narcisse Mouelle Kombi, ministre des arts et de la culture de cette époque. Cet hôte de marque, très satisfait de l'organisation adressera plus tard une lettre de félicitations et d'encouragement à Laurent Lendri Pouasse. Par ailleurs, d’autres innovations majeures ont été enregistrées. Ainsi, l’organisation d’un tournoi de football a été greffée aux festivités.

Celui-ci a connu la participation de plusieurs quartiers et villages de la ville de Kribi. En outre, la confection des répliques des objets d’arts Mabi éparpillés de part le monde depuis l'époque coloniale, en l'occurrence au musée du quai Branly à Paris ( France) exposés en présence du Minac, s’est faite sans tambour, ni trompette. Laurent Lendri Pouasse, a procédé au lancement de la 1ère édition des excellences académiques où plus de 500 élèves du primaire et du secondaire ont reçu des fournitures scolaires pendant que leurs ainés du supérieur béné?ciaient de 50.000 frs CFA de bourse chacun. Le collège des chefs de troisième degré par l'impulsion du défunt chef supérieur Mabi Sud, Sa Majesté Thomas Mvoubia vont lui con?er les clefs du festival en lui donnant l'onction pour l'organisation de 2016. Nouveau succès retentissant. Deux ans après le jeune entrepreneur ajoute une corde à son arc. Alors que l’école publique, maternelle et primaire de Lendi-Aviation ploie sous l’effet du délabrement de l'unique bâtiment de trois salles de classe construit en matériaux provisoires par les populations dudit village, il réalise l’inédit en y construisant un bâtiment ?ambant neuf en matériaux dé?nitifs de 02 salles de classe, équipés de tables-bancs et pupitres pour enseignants. Coût de l’investissement : 20 millions de FCFA. La cérémonie de rétrocession à l’Etat du Cameroun de ce joyau architectural a fait courir plusieurs personnalités parmi lesquelles : Jules Doret Ndongo (actuel ministre des forets et de la faune), Félix Nguele Nguele (actuel gouverneur de la région du Sud ), Antoine Bisaga (Préfet du département de l'océan de cette époque),Véronique Mompea (Directeur Général de la Scdp), Patrice Melom (Directeur Général Pak), les élus locaux et d'autres invités de marque. Il faut noter que cet ouvrage qu'il a offert à l'Etat du Cameroun par l'entregent de son parti le rdpc, a largement contribué à l'obtention d'un suffrage à 100% dans sa localité à la dernière élection présidentielle de 2018 où son champion Son Excellence le Grand Camarade Paul Biya a été plébiscité à la magistrature suprême.



Autre fait parlant : c'est l'organisation des journées Oceanaises de la communication et de la liberté de la presse (JOCLP) en 2019, alors que sévit la pandémie à Corona virus. Laurent Lendri Pouasse est nommé président du comité par le délégué départemental de la communication Siméon Ava. Il met sur pied la toute première campagne de sensibilisation et de prévention et de sensibilisation contre le COVID 19 dans le département de l'océan. Par là, il dote les administrations, les marchés, et autres lieux ouverts au public, de kits de lavage de main, de gels hydroalcooliques et de masques de protection. La campagne a fait tache d'huile dans le département.



Ascension politique



Après une trêve comme imposée par la pandémie à COVID 19, Laurent Lendri Pouasse reprend du service. Sur le plan politique, en 2021, au plus fort de l’opération de renouvellement des organes de bases du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le patron des entreprises Grace service et imprimerie moderne la Grace Sarl, élu conseiller municipal en 2020, a pu doter un peu plus de 500 militants de sa circonscription électorale de cartes de cotisation et de vignettes pour un coût total de plusieurs millions de FCFA. Il se fait alors dire que ce geste bien que symbolique a marqué la classe politique locale qui l'a apprécié plus qu'à sa valeur. Sur le plan privé, Laurent Lendri Pouasse est chevalier du mérite camerounais. Chrétien pratiquant, il est marié et père d’une nombreuse famille.