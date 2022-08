CAMEROUN :: UN HÉCATOMBE ENTRAINE LE DÉCÈS DE 04 PERSONNES À OBALA :: CAMEROON

La sortie nord de la ville d'Obala dans la région du centre a été le théâtre ce matin à 5 heures passées, d'une violente tragédie routière ayant occasionné le décès de 04 usagers et plusieurs blessés.

Les informations recueillies sur le lieu du drame indique que, un camion Benz 10 roues transportant du sable ,à destination de Yaoundé, visiblement surpris par un grumier stationné sans balise ni signalisation,va violemment heurter un bus 30 de places affecté au transport des employés de la société Camerounaise de Construction de Natchigal (SCCN), se rendant à Nachtigal.

La dextérité du chauffeur du bus évitera une collision frontale qui aurait inévitablement entraîné plus de perte en vies humaines. Des 30 employés tous adultes,(27 hommes et 03 femmes)on déplore toutefois 04 décès ,tous des hommes donc 02 sur le carreau . Parmi les 26 blessés on dénombre 09 cas légers,13 cas modérés et 04 cas graves dont 03 ont été évacués pour le Centre des Urgences de Yaoundé (CURY) à Yaoundé.

D'autres sources parvenues à 12 heures à la rédaction de Camer.be laissent entendre que autres accidentés seraient sous surveillance à l'Hôpital de District d'Obala. Nous y reviendrons.