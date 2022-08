CAMEROUN :: United Bank for Africa Plc : un nouveau Directeur Général du Groupe et de nouveaux Administrateurs :: CAMEROON

United Bank for Africa Plc a annoncé ce jour la nomination de M. Oliver Alawuba au poste de Directeur Général du Groupe. Le promu supervisera les opérations du Groupe dans les vingt pays d’Afrique qui composent son réseau, et aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis.

Oliver Alawuba rejoint UBA en 1997 et depuis lors, a occupé de nombreuses fonctions, à savoir Directeur Général d’UBA Ghana, Directeur Général d’UBA Afrique et tout récemment, Directeur Général Adjoint du Groupe.

Le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, s’est réjoui d’annoncer la nomination d’Oliver Alawuba comme nouveau Directeur Général du Groupe UBA. « Oliver a immense connaissance du marché bancaire au Nigeria et en Afrique et dispose de l’expérience adéquate pour impulser notre stratégie panafricaine et internationale. Je n’ai aucun doute que Oliver saura capitaliser l’héritage de Kennedy Uzoka, dont le brillant leadership transformationnel a pour corolaire la Philosophie du Client en premier, l’ouverture de notre vingtième filiale en Afrique, UBA Mali, l’acquisition d’une licence bancaire pour UBA dans le Royaume-Uni, et récemment, le lancement des opérations du Groupe UBA, à travers sa filiale UBA Dubaï, aux Émirats arabes unis ».

Oliver Alawuba s’est dit reconnaissant de la confiance du Management du Groupe, et a pris l’engagement de présider aux destinées du Groupe comme Directeur Général d’une grande institution. « Je remercie le Président du Conseil d’administration et les membres du Conseil pour la confiance dont je fais l’objet », a-t-il ajouté.

Oliver Alawuba prend donc officiellement fonction ce 1er août 2022, sous réserve de l’approbation de la Banque centrale du Nigeria.

Les autres nominations annoncées par le Groupe sont celles de Muyiwa Akinyemi au poste de Directeur Général Adjoint. Muyiwa rejoint UBA en 1998 comme Senior Banking Officer dans le segment Energy Bank d’UBA et cumule vingt-quatre années au service du Groupe au Nigeria et en Afrique.

Ont également été annoncées, les nominations de :

 Mme Sola Yomi-Ajayi, Directeur Exécutif, Trésorerie & Banque internationale. Sola est au service du Groupe depuis 2004 et cumule une expérience internationale exceptionnelle, qui l’a propulsée au poste de Directrice Générale d’UBA USA.

 M. Ugochukwu Nwagodoh, Directeur exécutif, Finance et Gestion du risque. Ugo a rejoint le Groupe en octobre 2004 venant de PwC. Il a depuis lors occupé d’importantes fonctions dans les domaines de la gestion de la performance, la conformité, le contrôle financier et le reporting.

 M. Alex Alozie, Directeur exécutif, Directeur de l’exploitation du Groupe, a rejoint le Groupe en 2019 et a impulsé la transformation digitale et l’efficacité opérationnelle du Groupe.

 Mme Emem Usoro, Directeur exécutif, North Bank. Emem rejoint le Groupe en 2011 et a occupé plusieurs hautes fonctions régionales au Nigeria, dans les segments des particuliers, des entreprises et des institutions publiques.

Le Conseil d’administration a également annoncé le départ des Administrateurs exécutifs suivants, arrivés en fin de mandat, mais qui continueront, pour certains, à servir le Groupe, sous réserve des approbations réglementaires, au sein d’une structure spéciale de holding.

M. Kennedy Uzoka

M. Uche Ike

M. Chukwuma Nweke

M. Ibrahim Puri

M. Chiugo Ndubisi

En outre, le Groupe a annoncé le départ à la retraite d’un Administrateur non exécutif, l’Ambassadeur Joe C. Keshi, OON, qui était jusque-là Vice-président du Conseil d’administration. La date d’effet est le 1er août 2022, mettant ainsi un terme à un mandat de douze ans.

Le Président du Groupe a félicité et exprimé sa gratitude aux Administrateurs sortants pour leurs réalisations et leur parcours exemplaire.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec quelque 25 000 employés à l’échelle du Groupe, desservant plus de 35 millions de clients dans le monde. Opérant dans vingt pays en Afrique, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises commerciales, aux multinationales et aux organismes et institutions, encourage l’inclusion financière, le tout au moyen d’une technologie de pointe.