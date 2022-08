CAMEROUN :: Libération des prisonniers de l’opération Epervier : Le front contre le pouvoir en place persiste :: CAMEROON

Pour la confédération des associations des jeunes solidaires du Cameroun (CAJSC), la marche aura bien lieu.

Le front pour la libération de Marafa, Iya et Vamoulké est résolu à ne pas céder à l’intimidation. L’épicentre de Garoua a émis des fréquences jusqu’à Maroua pour une marche synergique le vendredi 12 août 2022. Les itinéraires sont bien définis dans les deux villes et les horaires aussi. La CAJSC est décidée à aller jusqu’au bout en descendant dans les rues pour réclamer, sine dine, la libération des fils du Septentrion, Marafa Hamidou Yaya, Iya Mohammed et Amadou Vamoulké incarcérés dans le cadre de l’opération épervier.

Mécontentes, les élites du Nord tentent de tuer l’initiative dans l’œuf. Très audacieux, certains ont vite fait de condamner publiquement cette révolte, en dépit de leur position sociale. En dépit des sorties fracassantes sur les réseaux sociaux, des appels au calme et au respect des institutions de la République, les jeunes n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin. Des plaques, banderoles et flyers ont d’ores et déjà été conçus pour la journée du 12 août. Journée qui, à en croire certains, restera gravée dans les souvenirs du Grand nord.

Car depuis les arrestations de ces trois fils du septentrion, les indignations fusent de partout, demandant leur libération. Qui tire les ficelles dans l’ombre? C’est la question qui anime les conversations entre autorités administratives, élites politiques et le bas peuple. A quelques jours seulement, la fièvre s’est emparée des autorités administratives qui en sont à se demander qui sont les réels initiateurs. Alors que nous allions sous presse, les tractations vont bon train. Dans le même temps, les enquêtes sont avancées et des noms circulent déjà.