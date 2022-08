CAMEROUN :: Opération Epervier: Une marche annoncée pour exiger la libération de Marafa, Vamoulke, Iya Mohammed :: CAMEROON

La Confédération des Associations des Jeunes Solidaires du Cameroun (Cajsc), envisage d'organiser une marche pacifique le vendredi 12 août 2022 dans la ville de Garoua pour exiger la libération de Marafa Hamidou Yaya, Iya Mohammed et Amadou Vamoulké.

La demande d’autorisation de manifestation publique a été adressée ce 1er août au Sous-préfet de l’Arrondissement de Garoua 2e par M. Mohamadou, président de ladite confédération.

Cette initiative intervient après que «sur hautes instructions du Chef de l’Etat » a le juge a décidé vendredi dernier, de la mise en liberté de l'ancien Ministre de l'eau et de l'énergie et ex Directeur Général de la Camwater, Basile Atangana Kouna, après qu'il ait restitué le corps du délit à hauteur d'un peu plus d'1 milliards de francs CFA.

Une libération qui a aiguillonnée les jeunes de la ville de Garoua au Nord du Cameroun réunis autour de la La Confédération des Associations des Jeunes Solidaires du Cameroun

Cette organisation prévoit en effet d’organiser cette marche pacifique dans les artères de cette commune d’arrondissement le vendredi 12 août 2022 entre 10H et 12H, pour plaider pour la libération Marafa, Vamoulke et Iya Mohammed

L’itinéraire de cette marche prévoit : Carrefour Tradex, pont vert, deux voies renouveau, carrefour Djama, pont rouge, service du gouverneur.

Le Chef de l'Etat aura t-il une oreille attentive à cette autre revendication qui vient du Grand-Nord ?

Marafa Hamdou Yaya, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République et ancien ministre de l'Administration Territoriale, est incarcéré depuis 2011 dans l'affaire foireuse de l'Achat de l'avion présidentiel Albatros. Il avait été condamné pour complicité intellectuelle.

Amadou Vamoulké, Ancien Directeur Général de la CRTV est incarcéré à la prison de Yaoundé Kondengui depuis 6 ans. Son affaire a déjà été renvoyée 96 fois. Pendent ce temps il continu à clamer son innocence.

Iya Mohammed, l'ancien président de la FECAFOOT et ex Directeur Général de la SODECOTON est incarcéré à la prison de Yaoundé Kondengui depuis plus de 10 ans sans jugement définitif. Lui aussi continu de clamer son innocence.

Tous sont originaires du Grand Nord et la jeunesse du grand nord projette de descendre dans les rues de Garoua pour réclamer leur libération.

Reste donc à savoir si l’autorité administrative recevra favorablement cette demande de manifestation publique