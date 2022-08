Ambassade de France au Cameroun : Un militaire pressenti pour remplacer Christophe Guilhou :: CAMEROON

Il s’agit d’un général de corps d’armée, sorti de l’académie Saint-Cyr.

Depuis le départ d’Emmanuel Macron de Yaoundé le 26 juillet dernier, le nom de Thierry Marchand est sur toutes les lèvres. Le général de corps d’armée est notamment présenté comme le remplaçant de Christophe Guilhou à la tête de l’ambassade de France au Cameroun.

Si pour l’instant les services de l’ambassade restent muets sur l’information devenue virale sur les réseaux sociaux, le moins qu’on puisse dire est que le général Thierry Marchand est cité au moment où les relations entre Paris et Yaoundé ne sont pas véritablement au beau fixe, trahies en cela par la récente visite officielle du chef de l’État français au Cameroun.

En effet, les deux pays sont sur des lignes différentes en ce qui concerne par exemple la guerre russo-ukrainienne. Face à son homologue Paul Biya, Emmanuel Macron a décrié, en des termes plutôt diplomatiques, l’hypocrisie des pays africains qui n’osent pas dénoncer l’agression de la Russie. Il faut également dire que sur le plan économique, la présence française au Cameroun a reculé de 40% en 1990 à 10% à 2021 du fait de la concurrence de la Chine. Autre question (délicatement) évitée devant les journalistes, c’est celle des prisonniers du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Des indiscrétions font état de ce que le président Biya n’aurait pas céder à la pression de Macron. Ce qui aurait poussé ce dernier à écourter son séjour à Yaoundé et à décider d’envoyer dans la foulée, depuis son avion, un militaire à Yaoundé.

Diplomate non pas de formation mais dans la pratique, Thierry Marchand est diplômé de l’académie militaire de Saint-Cyr, précisément de la promotion Général Monclar. Aux commandes de la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) depuis 2019, il y mène les 300 coopérants français dans le monde et particulièrement en Afrique. Il est également passé par la légion étrangère. Le général quatre étoile est par ailleurs un connaisseur de l’Afrique pour avoir servi en République centrafricaine, au Gabon, à Djibouti et en Somalie. Son arrivée au Cameroun, mettra un terme aux quatre années de séjour de son compatriote Christophe Guilhou.