Jean Marie BOLLO "Publier un livre pour un jeune auteur au Cameroun, est très compliqué "

Vous avez participé entant auteur à la première édition du projet Mon bel ami le livre. Comment l’avez-vous trouvé ?

Personnellement, toute idée qui vise à mettre l'écrivain et sa production littéraire sur scène, est la bienvenue. Le concept «Mon bel ami le livre», mis sur pied par les Editions Ifrikiya, en est une parfaite illustration. Car, elle assure la visibilité du livre, et établit le contact physique entre l'auteur et le lecteur. Dans un contexte, où le «lien numérique» a déjà fortement marqué la diffusion et la consommation du livre; et dans lequel, une certaine distance du lecteur vis à vis de l'auteur s'est déjà installée, l'idée géniale du directeur des Editions Ifrikiya, Jean-Claude Awono, vient pour recoudre le tissu de la «complicité » entre l'auteur et le lecteur.

Comment cette idée peut participer à valoriser le travail des auteurs?

Il y a une joie dans son cœur, lorsqu'un écrivain rencontre quelqu'un dans un train, dans un avion, dans une salle, en train de lire son livre. C'est cette bonne humeur, que «Mon bel ami le livre» a transfusé aux différents auteurs programmés par Ifrikiya, à travers la séance de lecture publique de leurs œuvres, et celle des questions-réponses qui a suivi.

Qu'est ce qui a changé dans votre vie d'écrivain depuis que vous êtes aux Editions Ifrikiya?

Les Editions Ifrikiya, sont celles qui ont assuré ma première sécrétion littéraire. C'est là où ma pièce de théâtre intitulée, « Le taureau par la corne suivi de la farce de monsieur Kazernet » est sortie de machine. Depuis deux ans que je suis dans cette maison, j'ai noué beaucoup de contacts avec d'autres auteurs. Car il y a une politique réelle de rassemblement qui est implémentée par le top-management de cette entreprise. C'est grâce à Ifrikiya, que j'ai désormais un nom dans le microcosme de la dramaturgie au Cameroun (toute proportion gardée). Sur la base du contrat que j'ai avec ladite maison d'Editions, j'ai pu faire découvrir ma plume aux organisateurs de la résidence d'écriture de Bordeaux, en 2021.

A quand le prochain livre? Et dans quel genre ?

Sincèrement, j'ai la capacité intellectuelle d'écrire un livre tous les mois. À l'heure actuelle, j'en ai plusieurs qui sont prêts. Mais une chose est d'écrire, une autre est de publier. Publier un livre pour un jeune auteur au Cameroun, est très compliqué, à cause du coût énorme en terme d'argent. Néanmoins, dès que j'ai un peu d'oxygène au niveau de mes finances, je vais mettre sur le marché du livre, un roman dont l'écriture est déjà bouclée, et la pertinence du thème confirmée.