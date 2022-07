CAMEROUN :: Mrc Ouest: Des hostilités au menu des élections internes :: CAMEROON

Me André Marie Tassa, tête de liste du bureau régional, est en roue libre pour rempiler… Reste que des confrontations houleuses entre Mrcistes sont envisagées à Bangangté et à Dschang.

Par décision signée le 28 juillet dernier, les élections des responsables des Fédérations communales du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc), à Bandja et à Baham ont été annulées. Tenues en date du samedi 23 juillet dans des conditions jugées « irrégulières » par une partie des militants, lesdites consultations électorales qui se font de manières électroniques-pour limiter des fraudes liées aux votes multiples par un électeur-ont été reprogrammées par Ndong Christopher, secrétaire général du Mrc, au samedi 30 juillet 2002 de 8 heures à 16 heures.

A Baham par exemple, le facilitateur Jean Baptiste Homssi, a été désavouée. Car la « liste unique » confectionnée sous son influence a récolté environ 23% des votes des militants. Ceci implique de facto que les responsables des Fédérations départementales du Haut-Nkam, des Hauts-plateaux, de la Ménoua et du Ndé seront élus le 31 juillet prochain. Dans les deux derniers départements cités plusieurs s’affrontent.

A Bangangté, pour le contrôle de la Fédération départementale du Mrc dans le Ndé, les délégués issus des Fédérations communales de Bangangté, Tonga, Bazou et Bassamba devront choisis entre Pr Tadmon et Rosange Jimegni la personne habilités à conduire les destinées du parti de Maurice Kamto pour les années à venir.

Dans la vile de Dschang, les électeurs de la Ménoua seront soumis à un exercice similaire. Ici, faut-il souligner, les hostilités sont particulièrement houleuses et passionnées.

Emmanuel Kueka, dérouté et débouté par le juge

Courant cette même journée, les responsables du bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest seront élus. Suite au rejet de la requête de Jean Jacques Fotso Wabo pour « fausse déclaration » sur la validité des cartes de militant ou l’âge des personnes inscrites sur la liste des candidats. Par contre, Emmanuel Kueka, un autre postulant au poste de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest s’est déporté au tribunal de première instance de Bafoussam pour solliciter l’invalidation et l’arrêt des consultations annoncées. Il a été débouté. Les élections se sont tenues, « dans le calme et la sérénité », selon Me André Marie Tassa, responsable régional du Mrc à l’Ouest, dans la majorité des Fédérations communales et départementales. Des militants et des observateurs ont salué l’introduction du vote électronique par les dirigeants du Mrc.